https://sputnikarabic.ae/20220901/النقل-السورية-الأضرار-بمطار-دمشق-لم-تؤثر-على-عمله-ونكثف-جهودنا-لاستئناف-تشغيل-مطار-حلب-غدا-1067164502.html

"النقل السورية": الأضرار بمطار دمشق لم تؤثر على عمله ونكثف جهودنا لاستئناف تشغيل مطار حلب غدا

"النقل السورية": الأضرار بمطار دمشق لم تؤثر على عمله ونكثف جهودنا لاستئناف تشغيل مطار حلب غدا

قالت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، إن "الأضرار التي وقعت على مطار دمشق جراء الهجوم ‏الإسرائيلي لا تؤثر على عمله".‏ 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T20:44+0000

2022-09-01T20:44+0000

2022-09-01T20:49+0000

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وتابعت في بيان لها عبر مواقع التواصل أن "المطار مستمر في تقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي".كما لفتت وزارة النقل السورية في بيانها إلى أن "كوادرها الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني تتابع بالتنسيق والتعاون مع شركاتها الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي مساء أمس الأربعاء".وتابع أن تلك الكوادر "تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيل مطار حلب الدولي ضمن إجراءات السلامة والآمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات، وتخديم المسافرين وعودته بشكل كامل للخدمة بدءا من غدا الجمعة الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد".وقال مصدر عسكري لمراسل "سبوتنيك"، إنه في "حوالي الساعة 20.00 من مساء أمس (الأربعاء) استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قيام فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء في مدينة حلب بالتوجه نحو مطار حلب الدولي بعد نشوب حريق بالقرب منه.كما أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بقيام صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن الصواريخ الاعتراضية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.

https://sputnikarabic.ae/20220831/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-مطار-حلب-الدولي-1067112375.html

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