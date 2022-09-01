https://sputnikarabic.ae/20220901/اليمن-أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-4-سفن-وقود-1067139451.html

اليمن... "أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز 4 سفن وقود

اليمن... "أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز 4 سفن وقود

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، باحتجاز 4 سفن محملة بالوقود مصرح لها من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T11:55+0000

2022-09-01T11:55+0000

2022-09-01T11:55+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/90/1044889031_0:99:2131:1298_1920x0_80_0_0_ced50d0ff1ccc33df668d1f1634c3b87.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر": "في خرق جديد للهدنة المؤقتة تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] يحتجز 4 سفن وقود (سفينتان ديزل وسفينتان بنزين) ليصبح عدد السفن المحتجزة 9 سفن وقود".وأضاف: "أمام هذه الخروقات لم نلمس تحركاً إيجابياً من المبعوث الأممي".وذكر أنه:ويوم الجمعة الماضي، اتهمت "أنصار الله" التحالف بعدم الالتزام ببنود الهدنة التي تنص على السماح بدخول 54 سفينة إلى ميناء الحديدة دون قيود، مشيرة إلى وصول 33 سفينة وقود فقط منذ سريان الهدنة، مؤكدة استمرار التحالف في احتجاز 3 سفن منها سفينتا مازوت خاصة بقطاع الكهرباء وأخرى ديزل جميعها حاصلة على تصاريح من الأمم المتحدة.وذلك قبل أن تعلن الجماعة يوم السبت الماضي، احتجاز التحالف سفينة ديزل، وتوجه يوم أمس الأربعاء اتهاماً مماثلاً باحتجاز سفينة غاز.وفي الثاني من أغسطس/آب الفائت، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-البرلمان-اليمني-الهدن-المتتالية-إن-لم-تكن-جدية-وموصلة-للسلام-فلا-قيمة-لها-1067062896.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي