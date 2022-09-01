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اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن
اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن
افتتح، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية عدن أول بنك جنوبي وسط حضور رسمي وشعبي ومسؤولين من البنك المركزي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:42+0000
2022-09-01T17:42+0000
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وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، أن افتتاح مثل هذا المشروع الكبير يدل على أن العاصمة عدن تشهد تحسن كبير في الأمن والاستقرار. وأبدى لملس استعداد السلطة المحلية في العاصمة عدن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين للإسهام في الدفع بعجلة التنمية في عدن، والنهوض بواقعها اقتصاديا وخدميا.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك عدن فكري عبدالوهاب العجيل، إن إنشاء بنك عدن للتمويل الأصغر جاء انطلاقا من الإيمان بضرورة إيجاد حلول ملائمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن خدمات القطاع المصرفي الحالية لا تلبي احتياجات هذه الفئة. وأضاف أن تدشين أعمال البنك سينعكس ايجابا على عملية التنمية في البلد بشكل عام وعلى الحماية الاجتماعية بشكل خاص.
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أخبار اليمن الأن, اقتصاد
أخبار اليمن الأن, اقتصاد

اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن

17:42 GMT 01.09.2022
© ADEN MEDIAافتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن - اليمن
افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن - اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© ADEN MEDIA
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افتتح، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية عدن أول بنك جنوبي وسط حضور رسمي وشعبي ومسؤولين من البنك المركزي.
وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، أن افتتاح مثل هذا المشروع الكبير يدل على أن العاصمة عدن تشهد تحسن كبير في الأمن والاستقرار.
وأبدى لملس استعداد السلطة المحلية في العاصمة عدن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين للإسهام في الدفع بعجلة التنمية في عدن، والنهوض بواقعها اقتصاديا وخدميا.
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بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك عدن فكري عبدالوهاب العجيل، إن إنشاء بنك عدن للتمويل الأصغر جاء انطلاقا من الإيمان بضرورة إيجاد حلول ملائمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن خدمات القطاع المصرفي الحالية لا تلبي احتياجات هذه الفئة.
وتابع "بنك عدن سيساعد في خلق فرص اقتصادية مستدامة تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم".
وأضاف أن تدشين أعمال البنك سينعكس ايجابا على عملية التنمية في البلد بشكل عام وعلى الحماية الاجتماعية بشكل خاص.
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