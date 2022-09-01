https://sputnikarabic.ae/20220901/اليمن-افتتاح-رسمي-لأول-بنك-جنوبي-في-العاصمة-عدن-1067160266.html
اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن
اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن
افتتح، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية عدن أول بنك جنوبي وسط حضور رسمي وشعبي ومسؤولين من البنك المركزي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:42+0000
2022-09-01T17:42+0000
2022-09-01T17:42+0000
أخبار اليمن الأن
اقتصاد
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وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، أن افتتاح مثل هذا المشروع الكبير يدل على أن العاصمة عدن تشهد تحسن كبير في الأمن والاستقرار. وأبدى لملس استعداد السلطة المحلية في العاصمة عدن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين للإسهام في الدفع بعجلة التنمية في عدن، والنهوض بواقعها اقتصاديا وخدميا.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك عدن فكري عبدالوهاب العجيل، إن إنشاء بنك عدن للتمويل الأصغر جاء انطلاقا من الإيمان بضرورة إيجاد حلول ملائمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن خدمات القطاع المصرفي الحالية لا تلبي احتياجات هذه الفئة. وأضاف أن تدشين أعمال البنك سينعكس ايجابا على عملية التنمية في البلد بشكل عام وعلى الحماية الاجتماعية بشكل خاص.
https://sputnikarabic.ae/20220131/الحكومة-اليمنية--خسائر-الاقتصاد-جراء-الحرب-بلغت-نحو-126-مليار-دولار-1057556230.html
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أخبار اليمن الأن, اقتصاد
اليمن... افتتاح رسمي لأول بنك جنوبي في العاصمة عدن
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افتتح، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية عدن أول بنك جنوبي وسط حضور رسمي وشعبي ومسؤولين من البنك المركزي.
وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، أكد محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، أن افتتاح مثل هذا المشروع الكبير يدل على أن العاصمة عدن تشهد تحسن كبير في الأمن والاستقرار.
وأبدى لملس استعداد السلطة المحلية في العاصمة عدن لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين للإسهام في الدفع بعجلة التنمية في عدن، والنهوض بواقعها اقتصاديا وخدميا.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك عدن فكري عبدالوهاب العجيل، إن إنشاء بنك عدن للتمويل الأصغر جاء انطلاقا من الإيمان بضرورة إيجاد حلول ملائمة للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن خدمات القطاع المصرفي الحالية لا تلبي احتياجات هذه الفئة.
وتابع "بنك عدن سيساعد في خلق فرص اقتصادية مستدامة تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تقديم خدمات مالية تتناسب مع احتياجاتهم".
وأضاف أن تدشين أعمال البنك سينعكس ايجابا على عملية التنمية في البلد بشكل عام وعلى الحماية الاجتماعية بشكل خاص.