https://sputnikarabic.ae/20220901/اليونسكو-أكثر-من-240-مليون-طفل-لم-يلتحقوا-بالمدارس-هذا-العام-1067165234.html

اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام

اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس، عن تخلف 244 مليون طفل عن الالتحاق بالمدارس حول العالم. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T21:19+0000

2022-09-01T21:19+0000

2022-09-01T21:19+0000

مجتمع

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103750/80/1037508024_0:372:3968:2604_1920x0_80_0_0_d02a9c1d68570d8eb95c365d19d12689.jpg

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 عاما، ويعيش 40% منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فيما قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إن "التعليم حق ويجب أن نبذل كل ما فيوسعنا لنتثبت من احترامه".ورغم انتقادات أزولاي والرقم الكبير للأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إن هذا الرقم في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما، وإن كان يبقى مقلقا حتى الآن، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت أزولاي في بيان: "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".نسبة الأربعين في المئة التي تتركز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تتوزع بين؛ نيجيريا (20.2 مليون طفل) وإثيوبيا (10.5 مليون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5.9 مليون) وكينيا (1.8 مليون)، بحسب بيانات "اليونسكو".في حين كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس عام 2000 (بزيادة تعادل نحو 2.5% في المرحلة الابتدائية و3.9% في الإعدادية والثانوية)، انخفض هذا التباين إلى الصفر تقريبا.

https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-التعليم-السوري-لـسبوتنيك-الحرب-ظللت-عناوين-البحث-العلمي-وقانون-جديد-لتنظيمه-1066803072.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, العالم