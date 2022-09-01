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اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام
اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس، عن تخلف 244 مليون طفل عن الالتحاق بالمدارس حول العالم. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
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وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 عاما، ويعيش 40% منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فيما قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إن "التعليم حق ويجب أن نبذل كل ما فيوسعنا لنتثبت من احترامه".ورغم انتقادات أزولاي والرقم الكبير للأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إن هذا الرقم في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما، وإن كان يبقى مقلقا حتى الآن، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت أزولاي في بيان: "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".نسبة الأربعين في المئة التي تتركز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تتوزع بين؛ نيجيريا (20.2 مليون طفل) وإثيوبيا (10.5 مليون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5.9 مليون) وكينيا (1.8 مليون)، بحسب بيانات "اليونسكو".في حين كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس عام 2000 (بزيادة تعادل نحو 2.5% في المرحلة الابتدائية و3.9% في الإعدادية والثانوية)، انخفض هذا التباين إلى الصفر تقريبا.
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مجتمع, العالم
مجتمع, العالم

اليونسكو: أكثر من 240 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام

21:19 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Ahmed Abd Elwahabتعليم أطفال بلا مأوى
تعليم أطفال بلا مأوى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Ahmed Abd Elwahab
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كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم الخميس، عن تخلف 244 مليون طفل عن الالتحاق بالمدارس حول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 عاما، ويعيش 40% منهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فيما قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إن "التعليم حق ويجب أن نبذل كل ما فيوسعنا لنتثبت من احترامه".
ورغم انتقادات أزولاي والرقم الكبير للأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إن هذا الرقم في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما، وإن كان يبقى مقلقا حتى الآن، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وذكرت أزولاي في بيان: "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".
نسبة الأربعين في المئة التي تتركز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تتوزع بين؛ نيجيريا (20.2 مليون طفل) وإثيوبيا (10.5 مليون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5.9 مليون) وكينيا (1.8 مليون)، بحسب بيانات "اليونسكو".
في حين كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس عام 2000 (بزيادة تعادل نحو 2.5% في المرحلة الابتدائية و3.9% في الإعدادية والثانوية)، انخفض هذا التباين إلى الصفر تقريبا.
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