https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-إيران-قطر-توقع-اتفاقيات-لتشغيل-إقليم-معلومات-الطيران-مع-3-دول-عربية-1067123644.html
بعد إيران... قطر توقع اتفاقيات لتشغيل إقليم معلومات الطيران مع 3 دول عربية
بعد إيران... قطر توقع اتفاقيات لتشغيل إقليم معلومات الطيران مع 3 دول عربية
وقعت قطر، مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، اتفاقيات تشغيلية لتفعيل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وربط إقليم الدوحة مع إقليم معلومات الطيران في تلك الدول. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:09+0000
2022-09-01T08:09+0000
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ووفق الهيئة العامة للطيران المدني القطري، فإنه "من المقرر أن يبدأ تفعيل الإقليم في 8 سبتمبر/ أيلول 2022، تنفيذا للقرار التاريخي المتمثل بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على البدء في إنشاء الإقليم، والذي أقرّته المنظمة في مارس/ آذار الماضي، بعد مداولات استمرت أكثر من 5 أعوام"، حسب وكالة الأنباء القطرية- قنا.جاء ذلك، بعد التوقيع مع إيران في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية مماثلة، ليكتمل الاتفاق مع جميع أصحاب المصلحة، لتفعيل العمليات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران.يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالموافقة على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، والذي صدر خلال الاجتماع العاشر لمجلس المنظمة في دورته 225 التي عقدت في مارس الماضي، بعد مداولات استمرت أكثر من خمسة أعوام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين, أخبار إيران
أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين, أخبار إيران
بعد إيران... قطر توقع اتفاقيات لتشغيل إقليم معلومات الطيران مع 3 دول عربية
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وقعت قطر، مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، اتفاقيات تشغيلية لتفعيل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وربط إقليم الدوحة مع إقليم معلومات الطيران في تلك الدول.
ووفق الهيئة العامة للطيران المدني القطري، فإنه "من المقرر أن يبدأ تفعيل الإقليم في 8 سبتمبر/ أيلول 2022، تنفيذا للقرار التاريخي المتمثل بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على البدء في إنشاء الإقليم، والذي أقرّته المنظمة في مارس/ آذار الماضي، بعد مداولات استمرت أكثر من 5 أعوام"، حسب وكالة
الأنباء القطرية- قنا.
جاء ذلك، بعد التوقيع مع إيران في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية مماثلة، ليكتمل الاتفاق مع جميع أصحاب المصلحة، لتفعيل العمليات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالموافقة على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، والذي صدر خلال الاجتماع العاشر لمجلس المنظمة في دورته 225 التي عقدت في مارس الماضي، بعد مداولات استمرت أكثر من خمسة أعوام.