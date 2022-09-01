https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-استخدامه-في-قصف-السحب-حطام-صاروخ-صيني-يسقط-وسط-منطقة-سكنية-فيديو-1067124691.html
بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو
بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو
بدأت العديد من دول العالم استخدام تقنيات متنوعة لاستمطار السحب تعتمد على نشر مواد معينة تحولها إلى أمطار. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:21+0000
2022-09-01T08:21+0000
2022-09-01T08:21+0000
العالم
الصين
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ويوجد العديد من وسائل نشر تلك المواد على السحب وأبرزها الطائرات والصواريخ، التي بدأت الصين تتوسع في استخدامها لهذا الغرض.وتعتمد فكرة الاستمطار بهذه الطريقة على استخدام صواريخ تحمل مواد كيميائية معينة وإطلاقها من على متن مركبات تشبه راجمات الصواريخ، في اتجاه السحب.ورغم أن قصف السحب يمثل واحدة من أفضل تقنيات الاستمطار وأقلها تكلفة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الأماكن المأهولة لأن حطام الصاروخ أو الجزء المتبقى منه يمثل خطورة كبيرة على السكان.ويثبت ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة سقوط بقايا صاروخ من الصواريخ المستخدمة في استمطار السحب خلف طفل نجا منه بأعجوبة.ويظهر من الفيديو أن الصاروخ الذي تم استخدامه في الاستمطار سقط خلف طفل كان يمشي بين والديه في منطقة سكنية.وتتوسع مقاطعة سيشوان في استخدام تقنيات الاستمطار في ضوء الجفاف الذي تتعرض له للتغلب على شح المياه.
https://sputnikarabic.ae/20220825/لماذا-تقوم-الصين-بقصف-السحاب-فيديو-1066823251.html
الصين
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العالم, الصين
بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو
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بدأت العديد من دول العالم استخدام تقنيات متنوعة لاستمطار السحب تعتمد على نشر مواد معينة تحولها إلى أمطار.
ويوجد العديد من وسائل نشر تلك المواد على السحب وأبرزها الطائرات والصواريخ، التي بدأت الصين تتوسع في استخدامها لهذا الغرض.
وتعتمد فكرة الاستمطار بهذه الطريقة على استخدام صواريخ
تحمل مواد كيميائية معينة وإطلاقها من على متن مركبات تشبه راجمات الصواريخ، في اتجاه السحب.
ورغم أن قصف السحب يمثل واحدة من أفضل تقنيات الاستمطار وأقلها تكلفة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الأماكن المأهولة لأن حطام الصاروخ أو الجزء المتبقى منه يمثل خطورة كبيرة على السكان.
ويثبت ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة سقوط بقايا صاروخ من الصواريخ المستخدمة في استمطار السحب
خلف طفل نجا منه بأعجوبة.
ويظهر من الفيديو أن الصاروخ الذي تم استخدامه في الاستمطار سقط خلف طفل كان يمشي بين والديه في منطقة سكنية.
وتتوسع مقاطعة سيشوان في استخدام تقنيات الاستمطار في ضوء الجفاف الذي تتعرض له للتغلب على شح المياه
.