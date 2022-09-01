عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-استخدامه-في-قصف-السحب-حطام-صاروخ-صيني-يسقط-وسط-منطقة-سكنية-فيديو-1067124691.html
بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو
بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو
بدأت العديد من دول العالم استخدام تقنيات متنوعة لاستمطار السحب تعتمد على نشر مواد معينة تحولها إلى أمطار. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:21+0000
2022-09-01T08:21+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066170741_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_f295b5b8da6cdb471b2a69a583a97302.jpg
ويوجد العديد من وسائل نشر تلك المواد على السحب وأبرزها الطائرات والصواريخ، التي بدأت الصين تتوسع في استخدامها لهذا الغرض.وتعتمد فكرة الاستمطار بهذه الطريقة على استخدام صواريخ تحمل مواد كيميائية معينة وإطلاقها من على متن مركبات تشبه راجمات الصواريخ، في اتجاه السحب.ورغم أن قصف السحب يمثل واحدة من أفضل تقنيات الاستمطار وأقلها تكلفة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الأماكن المأهولة لأن حطام الصاروخ أو الجزء المتبقى منه يمثل خطورة كبيرة على السكان.ويثبت ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة سقوط بقايا صاروخ من الصواريخ المستخدمة في استمطار السحب خلف طفل نجا منه بأعجوبة.ويظهر من الفيديو أن الصاروخ الذي تم استخدامه في الاستمطار سقط خلف طفل كان يمشي بين والديه في منطقة سكنية.وتتوسع مقاطعة سيشوان في استخدام تقنيات الاستمطار في ضوء الجفاف الذي تتعرض له للتغلب على شح المياه.
https://sputnikarabic.ae/20220825/لماذا-تقوم-الصين-بقصف-السحاب-فيديو-1066823251.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066170741_0:0:1050:789_1920x0_80_0_0_769b3689ae378d069fff65f0f4077b51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين
العالم, الصين

بعد استخدامه في قصف السحب… حطام صاروخ صيني يسقط وسط منطقة سكنية… فيديو

08:21 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / -صاروخ صيني بعيد المدى
صاروخ صيني بعيد المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
بدأت العديد من دول العالم استخدام تقنيات متنوعة لاستمطار السحب تعتمد على نشر مواد معينة تحولها إلى أمطار.
ويوجد العديد من وسائل نشر تلك المواد على السحب وأبرزها الطائرات والصواريخ، التي بدأت الصين تتوسع في استخدامها لهذا الغرض.
وتعتمد فكرة الاستمطار بهذه الطريقة على استخدام صواريخ تحمل مواد كيميائية معينة وإطلاقها من على متن مركبات تشبه راجمات الصواريخ، في اتجاه السحب.
الشمس من داخل مجموعة غيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
لماذا تقوم الصين بقصف السحاب... فيديو
25 أغسطس, 06:36 GMT
ورغم أن قصف السحب يمثل واحدة من أفضل تقنيات الاستمطار وأقلها تكلفة، إلا أنه لا يمكن استخدامه في الأماكن المأهولة لأن حطام الصاروخ أو الجزء المتبقى منه يمثل خطورة كبيرة على السكان.
ويثبت ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه يرصد لحظة سقوط بقايا صاروخ من الصواريخ المستخدمة في استمطار السحب خلف طفل نجا منه بأعجوبة.
ويظهر من الفيديو أن الصاروخ الذي تم استخدامه في الاستمطار سقط خلف طفل كان يمشي بين والديه في منطقة سكنية.
وتتوسع مقاطعة سيشوان في استخدام تقنيات الاستمطار في ضوء الجفاف الذي تتعرض له للتغلب على شح المياه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала