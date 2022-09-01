https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-يودع-غورباتشوف-فيديو-1067143156.html

بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو

بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودع ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد في المستشفى المركزي... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T13:05+0000

2022-09-01T13:05+0000

2022-09-01T13:16+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

ميخائيل غورباتشوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067142990_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d6df469ecabb461ad1f04c7d53a6818f.jpg

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "الرئيس ذهب اليوم إلى مدينة كالينينغراد، لديه يوم عمل هناك ولكن قبل مغادرته، توجه الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى المستشفى السريري المركزي، وودع ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف، ووضع الزهور جنب نعشه".وأضاف بيسكوف أن "مراسم الوداع ستقام في 3 سبتمبر الجاري، لكن بسبب جدول العمل، لن يتمكن الرئيس بوتين من الحضور".وأكد بيسكوف على أنه سيتم تنظيم مراسم دفن رسمية بمعنى أنه سيكون هناك حرس شرف، وستساعد الدولة في تنظيم هذه الجنازة".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تعازيه بوفاة ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد، مشيرا إلى أنه كان سياسيا له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم، بحسب ما نشره موقع الكرملين.وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء الثلاثاء الماضي، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفييتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.

https://sputnikarabic.ae/20220831/بوتين-غورباتشوف-كان-له-تأثير-كبير-على-مجرى-الأحداث-التاريخية-في-العالم-1067084948.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, ميخائيل غورباتشوف