https://sputnikarabic.ae/20220901/بوتين-يودع-غورباتشوف-فيديو-1067143156.html
بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو
بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودع ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد في المستشفى المركزي... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:05+0000
2022-09-01T13:05+0000
2022-09-01T13:16+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
ميخائيل غورباتشوف
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "الرئيس ذهب اليوم إلى مدينة كالينينغراد، لديه يوم عمل هناك ولكن قبل مغادرته، توجه الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى المستشفى السريري المركزي، وودع ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف، ووضع الزهور جنب نعشه".وأضاف بيسكوف أن "مراسم الوداع ستقام في 3 سبتمبر الجاري، لكن بسبب جدول العمل، لن يتمكن الرئيس بوتين من الحضور".وأكد بيسكوف على أنه سيتم تنظيم مراسم دفن رسمية بمعنى أنه سيكون هناك حرس شرف، وستساعد الدولة في تنظيم هذه الجنازة".وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تعازيه بوفاة ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد، مشيرا إلى أنه كان سياسيا له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم، بحسب ما نشره موقع الكرملين.وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء الثلاثاء الماضي، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفييتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
https://sputnikarabic.ae/20220831/بوتين-غورباتشوف-كان-له-تأثير-كبير-على-مجرى-الأحداث-التاريخية-في-العالم-1067084948.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, ميخائيل غورباتشوف
روسيا, فلاديمير بوتين, ميخائيل غورباتشوف
بوتين يلقي نظرة الوداع على جثمان غورباتشوف... فيديو
13:05 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودع ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد في المستشفى المركزي السريري، ووضع الزهور على نعشه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "الرئيس ذهب اليوم إلى مدينة كالينينغراد، لديه يوم عمل هناك ولكن قبل مغادرته، توجه الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى المستشفى السريري المركزي، وودع ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف
، ووضع الزهور جنب نعشه".
وأضاف بيسكوف أن "مراسم الوداع ستقام في 3 سبتمبر الجاري، لكن بسبب جدول العمل، لن يتمكن الرئيس بوتين من الحضور".
وأكد بيسكوف على أنه سيتم تنظيم مراسم دفن رسمية بمعنى أنه سيكون هناك حرس شرف، وستساعد الدولة في تنظيم هذه الجنازة".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، عن تعازيه بوفاة ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي الأوحد، مشيرا إلى أنه كان سياسيا له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم، بحسب ما نشره موقع الكرملين.
وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء الثلاثاء الماضي، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه
الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف
مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفييتي
، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.