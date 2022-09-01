https://sputnikarabic.ae/20220901/بوغدانوف-يستقبل-سفير-السعودية-للتباحث-بالشؤون-المشتركة-1067139996.html
بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة
بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو، عبد الرحمن بن... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:01+0000
2022-09-01T12:01+0000
2022-09-01T12:01+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وتطرق الطرفان إلى القضايا المشتركة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات المتاحة.كما جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق واليمن والخليج العربي.وتقود السعودية وروسيا تجمع "أوبك+"، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين متحالفين معها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة
تابعنا عبر
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد.
وتطرق الطرفان
إلى القضايا المشتركة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات المتاحة.
كما جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق واليمن والخليج العربي.
وتقود السعودية وروسيا
تجمع "أوبك+"، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين متحالفين معها.