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بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة
بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو، عبد الرحمن بن... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:01+0000
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روسيا
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وتطرق الطرفان إلى القضايا المشتركة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات المتاحة.كما جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق واليمن والخليج العربي.وتقود السعودية وروسيا تجمع "أوبك+"، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين متحالفين معها.
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روسيا

بوغدانوف يستقبل سفير السعودية للتباحث بالشؤون المشتركة

12:01 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو، عبد الرحمن بن سليمان الأحمد.
وتطرق الطرفان إلى القضايا المشتركة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الروسية السعودية في مختلف المجالات المتاحة.
كما جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على الوضع في العراق واليمن والخليج العربي.
وتقود السعودية وروسيا تجمع "أوبك+"، وهو تحالف تشكل في عام 2017 من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين متحالفين معها.
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