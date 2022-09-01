https://sputnikarabic.ae/20220901/ترامب-يقرر-تسليم-سجلاته-المالية-بعد-اتفاق-مع-لجنة-في-النواب-الأمريكي-1067161649.html

ترامب يقرر تسليم سجلاته المالية بعد اتفاق مع لجنة في "النواب الأمريكي"

ترامب يقرر تسليم سجلاته المالية بعد اتفاق مع لجنة في "النواب الأمريكي"

ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، أن لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اتفقت مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم ‏الخميس، على تسليم سجلاته... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T18:45+0000

2022-09-01T18:45+0000

2022-09-01T18:45+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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و"توصلت لجنة الرقابة في مجلس النواب إلى اتفاق مع الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء التقاضي بشأن السجلات المالية لترامب، ما يعني أن شركة المحاسبة التابعة لترامب ستسلم السجلات المالية"، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.كما تريد لجان الاستخبارات والرقابة والخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي الاطلاع على مستندات ضريبية ومالية خاصة بترامب.وجادلت اللجان بأنها في حاجة إلى هذه المعلومات، لتحديد ما إذا كانت قوانين تضارب المصالح الحالية الخاصة بمنصب الرئيس صارمة بما فيه الكفاية.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت في تصريحات سابقة لها أنها ستواصل حملتها من أجل تسليم سجلات ترامب المالية إلى الكونغرس.وأوضحت "سي إن إن"، أنه "حتى مع تسليم السجلات المالية لترامب إلى الإدعاء العام، فقد تظل بعيدة عن الرأي العام حتى توجه تهم رسمية".يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي، وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن عملاء "إف بي آي" أخذوا جوازات سفر ترامب، خلال مداهمة منزله في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية.وأعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مارجوري تايلور غرين، الأسبوع الماضي، أنها ستسعى لإطلاق إجراءات تستهدف إقصاء المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20220829/إف-بي-آي-يعلن-الانتهاء-من-المراجعة-الأولية-للوثائق-التي-صادرها-خلال-مداهمته-منزل-ترامب-1066997429.html

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