https://sputnikarabic.ae/20220901/تصرف-عفوي-من-تمساح-نائم-ينقذ-حياة-سمكة-صغيرة-فيديو-1067121837.html
تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو
تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو
تمثل الأسماك غذاء مثاليا للتماسيح خاصة عندما تصبح خارج الماء لأنها تكون صيدا سهلا يمكن التهامه في لحظات. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:18+0000
2022-09-01T07:18+0000
2022-09-01T07:18+0000
نادي الفيديو
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ولكن عندما يحالفها الحظ، قد تتمكن سمكة صغيرة من النجاة حتى وإن كانت بين عشرات التماسيح.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" نجاة سمكة صغيرة من محاولة تمساح التهامها، وذلك بفضل تصرف عفوي من تمساح آخر كان نائما على اليابسة ثم قرر فجأة أن ينزل إلى الماء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو
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تمثل الأسماك غذاء مثاليا للتماسيح خاصة عندما تصبح خارج الماء لأنها تكون صيدا سهلا يمكن التهامه في لحظات.
ولكن عندما يحالفها الحظ، قد تتمكن سمكة صغيرة
من النجاة حتى وإن كانت بين عشرات التماسيح.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" نجاة سمكة صغيرة من محاولة تمساح التهامها، وذلك بفضل تصرف عفوي من تمساح آخر
كان نائما على اليابسة ثم قرر فجأة أن ينزل إلى الماء.