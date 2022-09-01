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تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو
تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو
تمثل الأسماك غذاء مثاليا للتماسيح خاصة عندما تصبح خارج الماء لأنها تكون صيدا سهلا يمكن التهامه في لحظات. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
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ولكن عندما يحالفها الحظ، قد تتمكن سمكة صغيرة من النجاة حتى وإن كانت بين عشرات التماسيح.ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" نجاة سمكة صغيرة من محاولة تمساح التهامها، وذلك بفضل تصرف عفوي من تمساح آخر كان نائما على اليابسة ثم قرر فجأة أن ينزل إلى الماء.
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نادي الفيديو

تصرف عفوي من تمساح نائم ينقذ حياة سمكة صغيرة... فيديو

07:18 GMT 01.09.2022
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / pixabay12019
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تمثل الأسماك غذاء مثاليا للتماسيح خاصة عندما تصبح خارج الماء لأنها تكون صيدا سهلا يمكن التهامه في لحظات.
ولكن عندما يحالفها الحظ، قد تتمكن سمكة صغيرة من النجاة حتى وإن كانت بين عشرات التماسيح.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" نجاة سمكة صغيرة من محاولة تمساح التهامها، وذلك بفضل تصرف عفوي من تمساح آخر كان نائما على اليابسة ثم قرر فجأة أن ينزل إلى الماء.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:12 GMT
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