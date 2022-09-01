تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:22 GMT 01.09.2022
07:20 GMT 01.09.2022
الدفاع الروسية: القوات الروسية تعلن إحباط محاولة إنزال لقوات تكتيكية تابعة للقوات الأوكرانية على صندل ذاتي الدفع على بعد بضعة كيلومترات من محطة زابوروجيه
06:31 GMT 01.09.2022
06:12 GMT 01.09.2022
أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة.
وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".
وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".
06:06 GMT 01.09.2022
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
06:05 GMT 01.09.2022
06:05 GMT 01.09.2022