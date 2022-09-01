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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067119971.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:12+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:12 GMT 01.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:22 GMT 01.09.2022
07:20 GMT 01.09.2022
الدفاع الروسية: القوات الروسية تعلن إحباط محاولة إنزال لقوات تكتيكية تابعة للقوات الأوكرانية على صندل ذاتي الدفع على بعد بضعة كيلومترات من محطة زابوروجيه
06:31 GMT 01.09.2022
وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه، أوكرانيا 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تستخدم الطيران لتحييد مخربين أوكرانيين حاولوا استهداف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
06:14 GMT
06:12 GMT 01.09.2022
الاعتراض على وفد "الطاقة الذرية".. كييف تنزل قواتها قرب المحطة النووية
أعلن رئيس مدينة أنيرغودار التي تحتضن محطة زابوروجيه النووية نزول قوات أوكرانية قرب المدينة.
وأخبر ألكسندر فولغا (رئيس مدينة أنيرغودار) وكالة "سبوتنيك" للأنباء في صباح 1 سبتمبر/أيلول بأن القوات التي أنزلها نظام كييف قرب المدينة "محاصَرة وتتعرض لقصف جوي حاليًا، وستختتم العملية (ضد القوات الأوكرانية) في أقرب وقت".
06:06 GMT 01.09.2022
إعلام: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوروجيه النووية
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
06:05 GMT 01.09.2022
القوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فنلندا... خوف من انتصار روسيا
05:36 GMT
06:05 GMT 01.09.2022
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
04:38 GMT
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