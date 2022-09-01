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https://sputnikarabic.ae/20220901/تقرير-41-انتهاكا-إسرائيليا-بحق-الصحفيين-في-أغسطس-1067132234.html
تقرير: 41 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في أغسطس
تقرير: 41 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في أغسطس
كشف تقرير لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" تسجيل 41 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينين وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:19+0000
2022-09-01T10:19+0000
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وأشار التقرير الشهري للوكالة الفلسطينية، إلى أن "قوات الاحتلال واصلت استهدافها واعتداءاتها بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين العزل".وجاء في التقرير أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 10 إصابات.وأضاف التقرير أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغت نحو 15 حالة.وأوضحت الوكالة أن عدد الانتهاكات بحق المؤسسات والمعدات الصحفية بلغ 16 انتهاكا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-عروسا-فلسطينية-بفستان-الزفاف-فيديو-1066950637.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

تقرير: 41 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في أغسطس

10:19 GMT 01.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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كشف تقرير لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" تسجيل 41 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينين وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأشار التقرير الشهري للوكالة الفلسطينية، إلى أن "قوات الاحتلال واصلت استهدافها واعتداءاتها بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية انتهاكاتها بحق الفلسطينيين العزل".
وجاء في التقرير أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 10 إصابات.
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وأضاف التقرير أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغت نحو 15 حالة.
وأوضحت الوكالة أن عدد الانتهاكات بحق المؤسسات والمعدات الصحفية بلغ 16 انتهاكا.
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