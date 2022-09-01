https://sputnikarabic.ae/20220901/تمساح-يحرم-من-تناول-سمكة-بواسطة-رفاقه-حفاظا-على-الريجيم-فيديو-طريف-يجذب-الملايين-1067155006.html
تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين
تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لتمساح يتعرض للحرمان بالقوة من تناول سمكة بواسطة رفاقه الآخرين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T15:24+0000
2022-09-01T15:24+0000
2022-09-01T15:24+0000
نادي الفيديو
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ويبين الفيديو إلقاء سمكة حية أمام تمساح ساكن في مكانه، وعندما يهب لتناولها يسارع رفاقه بجره ناحية الماء لكي لا يأكلها.وحصد الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطور 5 ملايين مشاهدة.وعلق متابعون على موقع "تويتر" للتغريدات بشأن الفيديو قائلين: "عندما تتبع حمية غذائية وتحظى بأصدقاء داعمين لك".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لتمساح يتعرض للحرمان بالقوة من تناول سمكة بواسطة رفاقه الآخرين.
ويبين الفيديو إلقاء سمكة حية أمام تمساح ساكن في مكانه، وعندما يهب لتناولها يسارع رفاقه بجره ناحية الماء لكي لا يأكلها.
وحصد الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطور 5 ملايين مشاهدة.
وعلق متابعون على موقع "تويتر" للتغريدات بشأن الفيديو قائلين: "عندما تتبع حمية غذائية وتحظى بأصدقاء داعمين لك".