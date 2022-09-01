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https://sputnikarabic.ae/20220901/تمساح-يحرم-من-تناول-سمكة-بواسطة-رفاقه-حفاظا-على-الريجيم-فيديو-طريف-يجذب-الملايين-1067155006.html
تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين
تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لتمساح يتعرض للحرمان بالقوة من تناول ‏سمكة بواسطة رفاقه الآخرين.‏ 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T15:24+0000
2022-09-01T15:24+0000
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ويبين الفيديو إلقاء سمكة حية أمام تمساح ساكن في مكانه، وعندما يهب لتناولها يسارع رفاقه بجره ناحية الماء لكي لا يأكلها.وحصد الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطور 5 ملايين مشاهدة.وعلق متابعون على موقع "تويتر" للتغريدات بشأن الفيديو قائلين: "عندما تتبع حمية غذائية وتحظى بأصدقاء داعمين لك".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تمساح يحرم من تناول سمكة بواسطة رفاقه "حفاظا على الريجيم"... فيديو طريف يجذب الملايين

15:24 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Khaled DesoukiПоказ крокодила посетителям Нубийской деревни в Египте
Показ крокодила посетителям Нубийской деревни в Египте - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
Показ крокодила посетителям Нубийской деревни в Египте
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لتمساح يتعرض للحرمان بالقوة من تناول ‏سمكة بواسطة رفاقه الآخرين.‏
ويبين الفيديو إلقاء سمكة حية أمام تمساح ساكن في مكانه، وعندما يهب لتناولها يسارع رفاقه بجره ناحية الماء لكي لا يأكلها.
وحصد الفيديو حتى لحظة كتابة هذه السطور 5 ملايين مشاهدة.
وعلق متابعون على موقع "تويتر" للتغريدات بشأن الفيديو قائلين: "عندما تتبع حمية غذائية وتحظى بأصدقاء داعمين لك".
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