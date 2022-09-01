https://sputnikarabic.ae/20220901/تويتر-يبدأ-في-اختبار-ميزة-تعديل-التغريدات-المنتظرة-بشدة-لن-تكون-مجانية-1067149473.html
"تويتر" يبدأ في اختبار ميزة تعديل التغريدات المنتظرة بشدة... لن تكون مجانية
"تويتر" يبدأ في اختبار ميزة تعديل التغريدات المنتظرة بشدة... لن تكون مجانية
بدأت منصة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي رسميا، اليوم الخميس، في اختبار ميزة تعديل التغريدات، التي يطالب بها الملايين من مستخدميه حول العالم. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T14:17+0000
2022-09-01T14:17+0000
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ولن تكون الميزة متاحة للمغردين مجانا، وإنما حصريا للمشتركين في خدمة "تويتر بلو" (تويتر الأزرق)، وستتوفر بالفعل لبعض المشتركين لاختبارها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لبيان من "تويتر".وستظهر التغريدات التي جرى تعديلها مصحوبة برمز وطابع زمني وكذلك تسمية، حتى يتم التوضيح للقراء أنه تم تعديل التغريدة الأصلية.يشار إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويتر"، جاك دورسي، كان رافضا طرح ميزة تحرير التغريدة، قائلا في عام 2020 إن المنصة لن تضيفها "على الأرجح".وكان "تويتر" رفع سعر الاشتراك الشهري في خدمته "تويتر بلو" مؤخرا داخل أمريكا، من 2.99 دولار إلى 4.99 دولارات.وتشمل الميزات الأخرى المتاحة لمشتركي "تويتر بلو" التراجع لاستدعاء التغريدات قبل إرسالها، وشريط بحث قابل للتخصيص، وقائمة بأهم المقالات التي شاركها الأشخاص الذين يتابعهم مشتركي الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/تويتر-يختبر-وضع-عداد-قراءات-للتغريدات-1066648168.html
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تويتر, مجتمع
"تويتر" يبدأ في اختبار ميزة تعديل التغريدات المنتظرة بشدة... لن تكون مجانية
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بدأت منصة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي رسميا، اليوم الخميس، في اختبار ميزة تعديل التغريدات، التي يطالب بها الملايين من مستخدميه حول العالم.
ولن تكون الميزة متاحة للمغردين مجانا، وإنما حصريا للمشتركين في خدمة "تويتر بلو" (تويتر الأزرق)، وستتوفر بالفعل لبعض المشتركين لاختبارها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لبيان
من "تويتر".
وستوفر الميزة سجل تعديل مرتبط للتغريدات، كما سيكون متاحا إمكانية تعديل التغريدات عدة مرات خلال 30 دقيقة بعد نشرها.
وستظهر التغريدات التي جرى تعديلها مصحوبة برمز وطابع زمني وكذلك تسمية، حتى يتم التوضيح للقراء أنه تم تعديل التغريدة الأصلية.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويتر"، جاك دورسي، كان رافضا طرح ميزة تحرير التغريدة، قائلا في عام 2020 إن المنصة لن تضيفها "على الأرجح".
وكان "تويتر" رفع سعر الاشتراك الشهري في خدمته "تويتر بلو" مؤخرا داخل أمريكا، من 2.99 دولار إلى 4.99 دولارات.
وتشمل الميزات الأخرى المتاحة لمشتركي "تويتر بلو" التراجع لاستدعاء التغريدات قبل إرسالها، وشريط بحث قابل للتخصيص، وقائمة بأهم المقالات التي شاركها الأشخاص الذين يتابعهم مشتركي الخدمة.