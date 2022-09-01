https://sputnikarabic.ae/20220901/حقيقة-طلب-تركيا-من-الإئتلاف-الوطني-السوري-مغادرة-أراضيها-1067140312.html
حقيقة طلب تركيا من الائتلاف الوطني السوري مغادرة أراضيها
حقيقة طلب تركيا من الائتلاف الوطني السوري مغادرة أراضيها
نقلت بعض المصادر أن أنقرة طالبت الائتلاف السوري المعارض بمغادرة الأراضي التركية في إطار مواصلة مساعيها لإعادة النظر في علاقاتها مع دمشق. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:10+0000
2022-09-01T12:10+0000
2022-09-01T12:12+0000
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حقيقة طلب تركيا من الإئتلاف الوطني السوري مغادرة أراضيها
حقيقة طلب تركيا من الإئتلاف الوطني السوري مغادرة أراضيها
تحدثت وسائل إعلام أنه خلال لقاء جرى بين أحد المسؤولين الأتراك أن أنقرة عازمة تماما على إعادة العلاقات مع دمشق، ويجب على المعارضة السورية أن تتكيف مع هذا الواقع، وفي هذا الإطار يجب على المعارضة أن تسعى وراء العثور على بلد بديل، ووقف جميع أنشطتها السياسية والإعلامية داخل تركيا.قال الكاتب الصحفي والخبير في الشأن التركي سركيس قصرجيان في حديثه لـ "سبوتنيك":من جانبه قال الكاتب السياسي والخبير بالشؤون التركية السورية دنيز بستاني: بدوره قال رئيس حزب "سوريا أولاً" المعارض سلمان شبيب:التفاصيل في التسجيل الصوتي....
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
راديو, ما وراء الحدث, аудио
حقيقة طلب تركيا من الائتلاف الوطني السوري مغادرة أراضيها
12:10 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
نقلت بعض المصادر أن أنقرة طالبت الائتلاف السوري المعارض بمغادرة الأراضي التركية في إطار مواصلة مساعيها لإعادة النظر في علاقاتها مع دمشق.
تحدثت وسائل إعلام أنه خلال لقاء جرى بين أحد المسؤولين الأتراك أن أنقرة عازمة تماما على إعادة العلاقات مع دمشق، ويجب على المعارضة السورية أن تتكيف مع هذا الواقع، وفي هذا الإطار يجب على المعارضة أن تسعى وراء العثور على بلد بديل، ووقف جميع أنشطتها السياسية والإعلامية داخل تركيا.
قال الكاتب الصحفي والخبير في الشأن التركي سركيس قصرجيان في حديثه لـ "سبوتنيك":
"حتى الآن لا توجد معلومات أو معطيات دقيقة أو إشارات تدل على صحهتا، هذه المعلومات بالأصل مبنية على توقعات قياساً على مسار التطبيع من جهة تركيا مع القاهرة، و بما أن الحديث عن التطبيع بات أكثر رواجاً في الفترة الأخيرة الوكالة التي نقلت الخبر بنت تحليلات حول كيفية إنجاز هذا المسار، وبطبيعة الحال هذه تحليلات منطقية لأن أي عملية تقارب بين أنقرة ودمشق ستكون بالتزامن مع تفعيل ضغوطات أكبر على المعارضة السورية الموجودة في تركيا، والتي تتميز بقربها من المجموعات المسلحة، وقد تقوم بعمليات دعاية تحريضية ضد دمشق. بطبيعة الحال دمشق لن تقبل بهذا المسار"، وعلى أرض الواقع وحسب متابعتي ومصادرنا في تركيا لا أعتقد بوجود مثل هذه الخطوات حالياً".
من جانبه قال الكاتب السياسي والخبير بالشؤون التركية السورية دنيز بستاني:
"نعم منذ ثلاثة أشهر بدأت تركيا بإعطاء إشارات بأنها ستتخلى عن المعارضة المسلحة وليس السياسية، وتسريب هذه المعلومات في الإعلام حول إغلاق تركيا لمكاتب المعارضة السورية ليس جديد أصلاً لأن القرار منذ 3 أشهر لايتحدث فقط عن ترحيل فقط وإنما أيضا إغلاق مكاتب التجار ورجال الأعمال التابعين للقوات المسلحة غير النظامية. اليوم تركيا تحاول أن تنتقل إلى مرحلة جديدة وأن تعمل مع معارضة سياسية غير مسلحة. الحكومة التركية تسعى لتحقيق هدف بأن يكون في سوريا أحزاب معارضة فعًالة لتكون جسر بين تركيا وسوريا. وكل المجموعات المقربة من المسلحين في شمال سوريا سيتعرضون للضغط في المستقبل، وبشكل عام خبر ترحيل كل تحالفات المعارضة السورية الموجودة في تركيا غير دقيق، الدقيق هو أن كل من هو مقرب من المسلحين سيكون خارج اللعبة في الفترة القادمة".
بدوره قال رئيس حزب "سوريا أولاً" المعارض سلمان شبيب:
"نحن نتمنى أن تكون تركيا جادة فعلاً ومخلصة في سعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا. تركيا دولة مهمة جداً لسوريا وهي جارة نتمنى أن تكون هناك أفضل العلاقات معها، لكن تركيا هي من بارد بالإساءة إلى علاقات حسن الجوار. الآن لا يكفي الكلام والنوايا لإصلاح العلاقة لابد من إجراءات عملية على الأرض تؤكد جدية، وإذا كانت تركيا جادة يجب أن تواكب الجهود الروسية، خاصة في ظل الحديث عن خطة مقاربة روسية جديدة للأزمة السورية تعتمد على تحويل مجموعة ضامني أستانا من مجرد مجموعة تعالج الأمور الميدانية العسكرية في سوريا إلى مجموعة صانعي سلام توجد حل سياسي لسوريا في ظل العجز عن توافق دولي بعد حرب أوكرانيا".
التفاصيل في التسجيل الصوتي....