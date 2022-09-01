https://sputnikarabic.ae/20220901/حماس-لا-نساوم-على-حرية-أسرانا-والمقاومة-لن-تتركهم-1067135217.html

"حماس": لا نساوم على حرية أسرانا والمقاومة لن تتركهم

"حماس": لا نساوم على حرية أسرانا والمقاومة لن تتركهم

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن "حركته لن تقبل باستمرار التفرد من إدارات سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة". 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T10:44+0000

2022-09-01T10:44+0000

2022-09-01T10:44+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1049001965_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_006bda4c49330a314eef8fa0c9eb4048.jpg

ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن إسماعيل هنية، أن تحرير الأسرى على رأس أولويات حركة "حماس"، وهو ما صرح فيه خلال لقاء إعلامي حواري بعنوان "موحدون ضد السجان" بالتزامن مع انتفاضة "الحركة الوطنية الأسيرة".وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على "نحن لا نساوم على حرية أسرانا ونحن لا نساوم على كرامتهم وإنسانيتهم، ولا يمكن أن نقبل استمرار هذا التفرد من قبل إدارات السجون بالحركة الأسيرة ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم المشروعة".وأكد هنية أن المقاومة التي خاضت الحرب الإسرائيلية على غزة والمعروفة باسم "سيف القدس"، العام الماضي، من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، مستعدة أن تخوض في أي اتجاه وأي ميدان بهدف الدفاع عن الأسرى، مشددا على أن المقاومة لن تترك الأسرى على الإطلاق، منوها الى أن تحرير الأسرى على رأس أولويات الحركة وهو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وأنشطتها.وفي معرض رده بشأن عزم الأسرى الفلسطينيين خوض معركة "الأمعاء الخاوية"، قال هنية: "اليوم ونحن أمام خطوة استراتيجية وانعطافة حادة في واقع السجون في ظل وجود أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة في السجون، يجب أن يرتفع الصوت عاليا كفى لهذا الاحتلال وكفى لاستمرار الاعتقال والتسلط من قبل الكيان على الأسرى".وفي سياق متصل، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من "خطورة" الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وهو ما نشرته في بيان لها، أمس الأربعاء.وقال البيان: وألقى بيان الرئاسة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، حيث حذرت الرئاسة من أن أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيؤدي لتفجير الأوضاع داخل السجون وخارجها.وذكر البيان أن الشعب والقيادة الفلسطينية يساندون الأسرى في معركتهم التي يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم.أعلن الأسرى الفلسطينيون الشهر الماضي الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، بسبب تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220831/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-قمع-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية-1067103949.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي