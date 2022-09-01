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https://sputnikarabic.ae/20220901/دراسة-تكشف-عن-نظام-مراقبة-الدهون-في-أدمغة-البشر-1067138239.html
دراسة تكشف عن نظام لمراقبة الدهون في أدمغة البشر
دراسة تكشف عن نظام لمراقبة الدهون في أدمغة البشر
كشفت دراسة حديثة أن أدمغة البشر تمتاز بنظام لمراقبة مستويات الدهون في أجسامنا بشكل طبيعي. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:40+0000
2022-09-01T11:41+0000
مجتمع
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وأوضح موقع "ساينس أليرت"، أن أبحاث العلماء فيما سبق كانت قد خلصت إلى أن دماغ الإنسان يراقب مستوى الدهون في جسمه من خلال الهرمونات المرتبطة بالدهون في الدم، إلا أن الدراسة الجديدة كشفت عن نظام إضافي يعتمد عليه الدماغ لمتابعة مستويات الدهون في الجسم.من جانبه، قال لي يي، الباحث في علم الأعصاب بمعهد "سكريبس" للأبحاث في الولايات المتحدة، إن الدراسة وجدت أن أجسامنا تحتوي على "نظام كامل مخصص لنقل الرسائل من الدهون إلى الدماغ".وتابع الباحث أن "اكتشاف هذه الخلايا العصبية يشير لأول مرة إلى أن أدمغتنا تراقب الدهون باستمرار، وأن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة".وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه سيساعد مستقبلا في علاج الأشخاص، الذين يعانون من الوزن الزائد، وما يرتبط به من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.
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مجتمع
مجتمع

دراسة تكشف عن نظام لمراقبة الدهون في أدمغة البشر

11:40 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:41 GMT 01.09.2022)
© Sputnikتأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص
تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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كشفت دراسة حديثة أن أدمغة البشر تمتاز بنظام لمراقبة مستويات الدهون في أجسامنا بشكل طبيعي.
وأوضح موقع "ساينس أليرت"، أن أبحاث العلماء فيما سبق كانت قد خلصت إلى أن دماغ الإنسان يراقب مستوى الدهون في جسمه من خلال الهرمونات المرتبطة بالدهون في الدم، إلا أن الدراسة الجديدة كشفت عن نظام إضافي يعتمد عليه الدماغ لمتابعة مستويات الدهون في الجسم.
من جانبه، قال لي يي، الباحث في علم الأعصاب بمعهد "سكريبس" للأبحاث في الولايات المتحدة، إن الدراسة وجدت أن أجسامنا تحتوي على "نظام كامل مخصص لنقل الرسائل من الدهون إلى الدماغ".
وتابع الباحث أن "اكتشاف هذه الخلايا العصبية يشير لأول مرة إلى أن أدمغتنا تراقب الدهون باستمرار، وأن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة".
وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه سيساعد مستقبلا في علاج الأشخاص، الذين يعانون من الوزن الزائد، وما يرتبط به من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري.
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