https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيسة-السلطة-التشريعية-روسيا-تملك-الموارد-الكافية-لتحقيق-النصر-1067119084.html
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
أكدت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي أن لدى روسيا موارد لتحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T04:38+0000
2022-09-01T04:38+0000
2022-09-01T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في خطاب كتبته فالنتينا ماتفيينكو "ما من شك في أننا نملك الموارد المادية والمعنوية الكافية لتحقيق النصر في معركة لا نواجه فيها قوات النظام الأوكراني فقط، بل نواجه الغرب وآلته الحربية حلف الناتو".ونوهت إلى أن القوات المسلحة الروسية تملك الأسلحة الحديثة، وتتصرف على نحو إنساني، فلا تستخدم المدنيين كدروع بشرية ولا تطلق النار على الأحياء السكنية ولا تدمر المؤسسات الخدمية في المدن ولا تنكّل بالأسرى.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة في "توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام كييف على مدى ثمانية أعوام".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
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أكدت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي أن لدى روسيا موارد لتحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء
في خطاب كتبته فالنتينا ماتفيينكو "ما من شك في أننا نملك الموارد المادية والمعنوية الكافية لتحقيق النصر في معركة لا نواجه فيها قوات النظام الأوكراني فقط، بل نواجه الغرب وآلته الحربية حلف الناتو".
ونوهت إلى أن القوات المسلحة الروسية تملك الأسلحة الحديثة، وتتصرف على نحو إنساني، فلا تستخدم المدنيين كدروع بشرية ولا تطلق النار على الأحياء السكنية ولا تدمر المؤسسات الخدمية في المدن ولا تنكّل بالأسرى.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة في "توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام كييف على مدى ثمانية أعوام".