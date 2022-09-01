عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيسة-السلطة-التشريعية-روسيا-تملك-الموارد-الكافية-لتحقيق-النصر-1067119084.html
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر
أكدت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي أن لدى روسيا موارد لتحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T04:38+0000
2022-09-01T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102349/97/1023499708_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_90cd427da1daad9a9085e6395c282745.jpg
وجاء في خطاب كتبته فالنتينا ماتفيينكو "ما من شك في أننا نملك الموارد المادية والمعنوية الكافية لتحقيق النصر في معركة لا نواجه فيها قوات النظام الأوكراني فقط، بل نواجه الغرب وآلته الحربية حلف الناتو".ونوهت إلى أن القوات المسلحة الروسية تملك الأسلحة الحديثة، وتتصرف على نحو إنساني، فلا تستخدم المدنيين كدروع بشرية ولا تطلق النار على الأحياء السكنية ولا تدمر المؤسسات الخدمية في المدن ولا تنكّل بالأسرى.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة في "توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام كييف على مدى ثمانية أعوام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102349/97/1023499708_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_7d2fb64300fa53ebee853e2c907f765f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

رئيسة السلطة التشريعية: روسيا تملك الموارد الكافية لتحقيق النصر

04:38 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Alexey Nicolskyi / الذهاب إلى بنك الصورفالينتينا ماتفيينكو
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Alexey Nicolskyi
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي أن لدى روسيا موارد لتحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في خطاب كتبته فالنتينا ماتفيينكو "ما من شك في أننا نملك الموارد المادية والمعنوية الكافية لتحقيق النصر في معركة لا نواجه فيها قوات النظام الأوكراني فقط، بل نواجه الغرب وآلته الحربية حلف الناتو".
ونوهت إلى أن القوات المسلحة الروسية تملك الأسلحة الحديثة، وتتصرف على نحو إنساني، فلا تستخدم المدنيين كدروع بشرية ولا تطلق النار على الأحياء السكنية ولا تدمر المؤسسات الخدمية في المدن ولا تنكّل بالأسرى.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة الرئيسية المطروحة على منفذي العملية الخاصة في "توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لجرائم إبادة جماعية يرتكبها نظام كييف على مدى ثمانية أعوام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала