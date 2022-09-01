https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيس-البرلمان-اللبناني-الكرة-في-ملعب-الوسيط-الأمريكي-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1067121695.html

رئيس البرلمان اللبناني: الكرة في ملعب الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل

رئيس البرلمان اللبناني: الكرة في ملعب الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استعداد بلاده لـ"الدفاع عن الحدود إذا ما تعرضت للتهديد"، قائلا: إن "ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ملعب الأمريكي". 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T07:16+0000

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وقال بري، في كلمة له، "بالنسبة لملف ترسيم الحدود نؤكد على أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، ونحن لسنا هواة حرب لكننا سنكون في موقع المدافع عن هذه الحدود"، مضيفا: "نحن بانتظار جواب المفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين".وتابع: "نؤكد أن حدودنا وسيادتنا كشرفنا لا نفاوض عليها وسندافع عنها بكل ما نملك من قدرات"، مؤكدا "استعداد بلاده للمفاوضات غير المباشرة، لكن ليس إلى أجل غير مسمى".وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس الأربعاء، إن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت وتل أبيب لاستكمال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر لم تسمها، إن هوكشتاين وصل إلى باريس اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول دور شركة الحفر الفرنسية توتال، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.وسبق أن وقعت "توتال إنرجي" مع لبنان اتفاقا للتنقيب في المنطقة رقم 9 في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها مع إسرائيل.وكان البيت الأبيض أعلن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مكالمة هاتفية "أهمية اختتام المفاوضات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة"، وفق الصحيفة.وأواخر يوليو/ تموز الماضي، أجرى الوسيط الأمريكي جولة في إسرائيل وبيروت في محاولة لنقل المقترحات وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع البحري.وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءًا من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.

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