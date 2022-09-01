https://sputnikarabic.ae/20220901/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-تأجيل-زيارته-إلى-الإمارات-إثر-الفيضانات-المدمرة-في-بلاده-1067135520.html
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن تأجيل زيارته إلى الإمارات إثر فيضانات مدمرة في بلاده
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن تأجيل زيارته إلى الإمارات إثر فيضانات مدمرة في بلاده
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيضانات مدمرة تشهدها بلاده. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:45+0000
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وقال شريف، عبر حسابه على "تويتر": "كان من المقرر أن أزور الإمارات في 3 سبتمبر/ أيلول بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. قررنا معا تأجيل الزيارة حتى أتمكن من التركيز على أنشطة الإنقاذ والإغاثة الجارية".وأضاف: "سنكون مدينين للأبد لإخواننا وأخواتنا الذين وقفوا إلى جانبنا في هذا التحدي".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن الإمارات باشرت إرسال مساعدات إغاثية بقيمة 50 مليون دولار للمتضررين من الفيضانات، مشيرا إلى أن "الشيخ محمد بن زايد أكد له خلال مكالمة هاتفية معه مساء الأربعاء، أن الإمارات ستستمر في مساعدة ضحايا الفيضانات".ويواجه عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان أسوأ فيضانات موسمية خلال عقد، والتي تسببت في جرف عدد لا يحصى من المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الحيوية، بينما يهدد النهر الرئيسي في البلاد بانفجار ضفافه.وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن تأجيل زيارته إلى الإمارات إثر فيضانات مدمرة في بلاده
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيضانات مدمرة تشهدها بلاده.
وقال شريف، عبر حسابه على "تويتر": "كان من المقرر أن أزور الإمارات في 3 سبتمبر/ أيلول بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. قررنا معا تأجيل الزيارة حتى أتمكن من التركيز على أنشطة الإنقاذ والإغاثة الجارية".
وأضاف: "سنكون مدينين للأبد لإخواننا وأخواتنا الذين وقفوا إلى جانبنا في هذا التحدي".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن الإمارات باشرت إرسال مساعدات إغاثية بقيمة 50 مليون دولار للمتضررين من الفيضانات، مشيرا إلى أن "الشيخ محمد بن زايد أكد له خلال مكالمة هاتفية معه مساء الأربعاء، أن الإمارات ستستمر في مساعدة ضحايا الفيضانات".
ويواجه عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان أسوأ فيضانات موسمية خلال عقد، والتي تسببت في جرف عدد لا يحصى من المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الحيوية، بينما يهدد النهر الرئيسي في البلاد بانفجار ضفافه.
وتشير تقارير إلى أن الفيضانات قتلت أكثر من ألف شخص وتأثر بها نحو 30 مليون باكستاني، بينما تقول الحكومة إن نحو ثلثي مساحة البلاد أصبحت تحت الماء
.