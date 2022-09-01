https://sputnikarabic.ae/20220901/رجل-ينقل-سيارة-دفع-رباعي-على-دراجة-هوائية-فيديو--1067162298.html
رجل ينقل سيارة دفع رباعي على دراجة هوائية... فيديو
رجل ينقل سيارة دفع رباعي على دراجة هوائية... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وحول العالم مشهدا غريبا لقيام رجل صيني بنقل سيارة جيب بيضاء على دراجته الهوائية ذات ثلاث عجلات. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T19:08+0000
2022-09-01T19:08+0000
2022-09-01T19:08+0000
نادي الفيديو
مجتمع
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وصور الفيديو الغريب في مدينة هاربين الصينية، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال البلاد.وبحسب "ميترو"، فإنه على الرغم من أن السيارة البيضاء يصل طولها إلى 5 أمتار وهي من فئة الدفع الرباعي، إلا أنها سيارة مدمجة صغيرة، لكن الرجل المسن استطاع جرها وحملها على دراجته الهوائية.وأثارت المشاهد الكثير من ردود الأفعال الغربية، حيث أكد الكثيرون على أنها دليل على قدرة وقوة الصينيين، فيما تساءل البعض عن سبب نقل هذه السيارة على الدراجة.وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل القوي هو جامع قمامة تم التعاقد معه بدلا من استدعاء شاحنة سحب باهظة الثمن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع
رجل ينقل سيارة دفع رباعي على دراجة هوائية... فيديو
تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وحول العالم مشهدا غريبا لقيام رجل صيني بنقل سيارة جيب بيضاء على دراجته الهوائية ذات ثلاث عجلات.
وصور الفيديو الغريب في مدينة هاربين الصينية، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال البلاد.
وبحسب "ميترو"، فإنه على الرغم من أن السيارة البيضاء يصل طولها إلى 5 أمتار وهي من فئة الدفع الرباعي، إلا أنها سيارة مدمجة صغيرة، لكن الرجل المسن استطاع جرها وحملها على دراجته الهوائية.
وأثارت المشاهد الكثير من ردود
الأفعال الغربية، حيث أكد الكثيرون على أنها دليل على قدرة وقوة الصينيين، فيما تساءل البعض عن سبب نقل هذه السيارة على الدراجة.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل القوي هو جامع قمامة تم التعاقد معه بدلا من استدعاء شاحنة سحب باهظة الثمن.