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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220901/روسيا-تحدث-برامج-التدريب-في-الجامعات-العسكرية-مع-مراعاة-تجربة-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1067128250.html
روسيا تحدث برامج التدريب في الجامعات العسكرية مع مراعاة تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا
روسيا تحدث برامج التدريب في الجامعات العسكرية مع مراعاة تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا
أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى تحديث برامج التدريب في الجامعات العسكرية الروسية مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:12+0000
2022-09-01T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
فاليري غيراسيموف
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وقال غيراسيموف خلال مؤتمر عبر الفيديو "تم تحديث برامج التدريب للطلاب العسكريين مع مراعاة تجربة العملية العسكرية اخاصة، وبعثات حفظ سلام في ناغورنو قره باخ، كذلك مهام القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية".وتابع غيراسيموف: "في العام الدراسي الجديد، ستركز الجهود الرئيسية على تكوين المهارات العملية لإدارة الوحدات العسكرية والتشكيلات والمجموعات متعددة الأنواع في الحالة القتالية".وأضاف غيراسيموف: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص لدراسة قضايا التشغيل والاستخدام القتالي للمجمعات والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الدفاع-الروسية-تتصدى-لـ-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتسقط-2-منها-1067122511.html
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روسيا, فاليري غيراسيموف
روسيا, فاليري غيراسيموف

روسيا تحدث برامج التدريب في الجامعات العسكرية مع مراعاة تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا

09:12 GMT 01.09.2022
© Фотохост-агентство / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Фотохост-агентство
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أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى تحديث برامج التدريب في الجامعات العسكرية الروسية مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أداء المهام من قبل العسكريين الروس في قره باخ وسوريا.
وقال غيراسيموف خلال مؤتمر عبر الفيديو "تم تحديث برامج التدريب للطلاب العسكريين مع مراعاة تجربة العملية العسكرية اخاصة، وبعثات حفظ سلام في ناغورنو قره باخ، كذلك مهام القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية".
وتابع غيراسيموف: "في العام الدراسي الجديد، ستركز الجهود الرئيسية على تكوين المهارات العملية لإدارة الوحدات العسكرية والتشكيلات والمجموعات متعددة الأنواع في الحالة القتالية".
وأضاف غيراسيموف: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص لدراسة قضايا التشغيل والاستخدام القتالي للمجمعات والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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08:43 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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