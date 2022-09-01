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رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية
رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية
قالت تقارير إعلامية إن رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:45+0000
2022-09-01T11:45+0000
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شيسيناو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الرومانية، إجربريس، حصلت وزارة الدفاع الرومانية على موافقة برلمانية أولية لشراء ثلاثة أنظمة جوية بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 العام المقبل.وبينما ذكرت وسائل إعلام رومانية أن إجراءات الشراء ستبدأ هذا العام، وسيتم تحديد التكلفة الدقيقة بعد الانتهاء منها، لفتت إلى أن حصول رومانيا على أنظمة بيرقدار هو جزء من أهداف محددة لعملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو.وأضاف أن الشركة أنتجت حتى الآن أكثر من 400 طائرة بدون طيار من هذا الطراز، لافتا إلى أن قدرة منشأة الإنتاج تبلغ 200 وحدة سنويًا، لكن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 500 وحدة سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20220814/منتج-بيرقدار-التركية-بعنا-إنتاجنا-لثلاث-سنوات-قادمة-ونركز-على-أوكرانيا-الآن-1066400546.html
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أخبار رومانيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار رومانيا, أخبار تركيا اليوم

رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية

11:45 GMT 01.09.2022
© Photo / pixabay/naimbicمقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / pixabay/naimbic
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قالت تقارير إعلامية إن رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار.
شيسيناو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الرومانية، إجربريس، حصلت وزارة الدفاع الرومانية على موافقة برلمانية أولية لشراء ثلاثة أنظمة جوية بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 العام المقبل.
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
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وبينما ذكرت وسائل إعلام رومانية أن إجراءات الشراء ستبدأ هذا العام، وسيتم تحديد التكلفة الدقيقة بعد الانتهاء منها، لفتت إلى أن حصول رومانيا على أنظمة بيرقدار هو جزء من أهداف محددة لعملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو.

وفي اليوم نفسه، قال رئيس شركة بايكار ماكينا التركية، سلجوق بيرقدار، لوكالة الأناضول، إن عدد الدول المستوردة للطائرات المسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 وصل إلى 24 دولة.

وأضاف أن الشركة أنتجت حتى الآن أكثر من 400 طائرة بدون طيار من هذا الطراز، لافتا إلى أن قدرة منشأة الإنتاج تبلغ 200 وحدة سنويًا، لكن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 500 وحدة سنويًا.
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