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سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور
سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة جنوب محافظة صلاح الدين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T01:23+0000
2022-09-01T01:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وذكر موقع السومرية نيوز، نقلا عن مصادر له، أن "الطائرة المسيرة سقطت على منزل في ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى "حدوث إصابات".وأضاف الموقع أن سبب السقوط جاء نتيجة خلل فني في الهبوط. مشيرا إلى أن الطائرة تابعة إلى قاعدة بلد الوليد.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة إثر سقوطها.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور

01:23 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة جنوب محافظة صلاح الدين.
وذكر موقع السومرية نيوز، نقلا عن مصادر له، أن "الطائرة المسيرة سقطت على منزل في ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى "حدوث إصابات".
وأضاف الموقع أن سبب السقوط جاء نتيجة خلل فني في الهبوط. مشيرا إلى أن الطائرة تابعة إلى قاعدة بلد الوليد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة إثر سقوطها.
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