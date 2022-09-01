https://sputnikarabic.ae/20220901/سقوط-طائرة-مسيرة-عراقية-جنوب-محافظة-صلاح-الدين-صور-1067118495.html
سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور
سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة جنوب محافظة صلاح الدين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T01:23+0000
2022-09-01T01:23+0000
2022-09-01T01:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وذكر موقع السومرية نيوز، نقلا عن مصادر له، أن "الطائرة المسيرة سقطت على منزل في ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى "حدوث إصابات".وأضاف الموقع أن سبب السقوط جاء نتيجة خلل فني في الهبوط. مشيرا إلى أن الطائرة تابعة إلى قاعدة بلد الوليد.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة إثر سقوطها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين.. صور
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيرة جنوب محافظة صلاح الدين.
وذكر موقع
السومرية نيوز، نقلا عن مصادر له، أن "الطائرة المسيرة سقطت على منزل في ناحية يثرب
التابعة إلى قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى "حدوث إصابات".
وأضاف الموقع أن سبب السقوط جاء نتيجة خلل فني في الهبوط. مشيرا إلى أن الطائرة تابعة إلى قاعدة بلد الوليد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة إثر سقوطها.