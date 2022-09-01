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مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
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سلطات زابوروجيه: سيارات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت نقاط تفتيش تابعة لنا
سلطات زابوروجيه: سيارات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت نقاط تفتيش تابعة لنا
أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن سيارة رئيس البعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر نقطة التفتيش إلى الأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:16+0000
2022-09-01T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "اجتازت سيارة رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، حاجز التفتيش لدينا ويمر جزء آخر من السيارات عبره، لأن هناك الكثير منها، وهي الآن موجودة بالفعل على أراضينا".وأضاف قائلا: "سيواصلون حرفيًا في غضون دقائق تحركاتهم باتجاه المحطة".وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغودار".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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العالم
العالم

سلطات زابوروجيه: سيارات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبرت نقاط تفتيش تابعة لنا

11:16 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن سيارة رئيس البعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر نقطة التفتيش إلى الأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه.
وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "اجتازت سيارة رئيس الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، حاجز التفتيش لدينا ويمر جزء آخر من السيارات عبره، لأن هناك الكثير منها، وهي الآن موجودة بالفعل على أراضينا".
وأضاف قائلا: "سيواصلون حرفيًا في غضون دقائق تحركاتهم باتجاه المحطة".
وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغودار".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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