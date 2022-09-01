https://sputnikarabic.ae/20220901/سلطات-زابوروجيه-من-المتوقع-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-النووية-إلى-إنرغودار-في-غضون-ساعة-1067124522.html
سلطات زابوروجيه: من المتوقع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى إنرغودار في غضون ساعة
سلطات زابوروجيه: من المتوقع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى إنرغودار في غضون ساعة
أعلن رئيس مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، أنه من المتوقع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة إنرغودار في غضون ساعة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:15+0000
2022-09-01T08:15+0000
2022-09-01T08:15+0000
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وقال فولغا لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث المعلومات التي تم إرسالها فقد اجتازت البعثة نقطة تفتيش فاسيلييفكا، ونحن ننتظرها في مدينة إنرغودار منذ ساعة".وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوزت نقطة التفتيش في نوفوالكساندريفكا وباتت على بعد 20 كيلومترًا من خط المواجهة.وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه: من المتوقع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى إنرغودار في غضون ساعة
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أعلن رئيس مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، أنه من المتوقع وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة إنرغودار في غضون ساعة.
وقال فولغا لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لأحدث المعلومات التي تم إرسالها فقد اجتازت البعثة نقطة تفتيش فاسيلييفكا، ونحن ننتظرها في مدينة إنرغودار منذ ساعة".
وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوزت نقطة التفتيش في نوفوالكساندريفكا وباتت على بعد 20 كيلومترًا من خط المواجهة.
وأفادت وسائل إعلام غربية
، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
وصرح
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن