https://sputnikarabic.ae/20220901/سلطات-مدينة-زابوروجيه-تكشف-عن-ضلوع-بريطاني-بمحاولة-الاستيلاء-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1067145575.html
سلطات مدينة زابوروجيه تكشف عن ضلوع بريطانيا بمحاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية
سلطات مدينة زابوروجيه تكشف عن ضلوع بريطانيا بمحاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية
كشف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن ضلوع القوات البريطانية الخاصة في محاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية عبر القوات... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:45+0000
2022-09-01T13:45+0000
2022-09-01T13:51+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_471635774415143a26d39b7256106349.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "محاولة الجانب الأوكراني الاستيلاء على محطة الطاقة النووية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادر مقربة من زيلينسكي تمت تحت سيطرة أجهزة المخابرات البريطانية".وفقا له، تم تدريب المظليين في الخارج في المملكة المتحدة وبولندا، وبعد ذلك عادوا إلى أوكرانيا عبر أوديسا في نهاية شهر أغسطس/آب.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه اللحظات إلى محطة زابوروجيه النووية.ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065966859_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_793d8a28de23f21001fc0b2ce3b11d8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات مدينة زابوروجيه تكشف عن ضلوع بريطانيا بمحاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه النووية
13:45 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
كشف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن ضلوع القوات البريطانية الخاصة في محاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية عبر القوات الأوكرانية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "محاولة الجانب الأوكراني الاستيلاء على محطة الطاقة النووية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادر مقربة من زيلينسكي تمت تحت سيطرة أجهزة المخابرات البريطانية".
وفقا له، تم تدريب المظليين في الخارج في المملكة المتحدة وبولندا، وبعد ذلك عادوا إلى أوكرانيا عبر أوديسا في نهاية شهر أغسطس/آب.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"
، اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه اللحظات إلى محطة زابوروجيه النووية.
ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لوصول السيارات التي تقل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، حيث وصلت البعثة بـ9 سيارات حملت شارة الأمم المتحدة، مع عدة سيارات ومدرعات مرافقة.