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سماع دوي انفجار شديد في أكبر مصفاة للنفط بإيران
سماع دوي انفجار شديد في أكبر مصفاة للنفط بإيران
سمع منذ لحظات، مساء اليوم الخميس، دوي انفجار قوي في مصفاة نفط عبادان، أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T21:13+0000
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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، تسببت شدة الصوت في حالة خوف وهلع مما دفع سكان المدينة للخروج إلى الشوارع.ووفقا للمعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن إصابات.وكانت مصفاة عبادان قد تعرضت لعدة حوادث خلال السنوات الأخيرة بسبب ما تقول السلطات الإيرانية إنه "نقص في تدابير السلامة".وتُعد مصفاة عبادان أكبر مصافي النفط في إيران، وتقوم يومياً بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي والمجمعات البتروكيماوية في إيران ازداد خلال الآونة الأخيرة. ويرى بعض الخبراء أن هذه الحوادث بسبب هجمات سيبرانية على المنشآت الإيرانية من خصومها.
https://sputnikarabic.ae/20211209/انفجار-أنبوب-لمكثفات-الغاز-في-مصفاة-بارسيان-جنوبي-إيران-1053754810.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن

سماع دوي انفجار شديد في أكبر مصفاة للنفط بإيران

21:13 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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سمع منذ لحظات، مساء اليوم الخميس، دوي انفجار قوي في مصفاة نفط عبادان، أهم وأكبر وأقدم مصفاة نفط في إيران.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، تسببت شدة الصوت في حالة خوف وهلع مما دفع سكان المدينة للخروج إلى الشوارع.
وأصدرت مصفاة عبادان بيان، أوضحت فيه أن "صوت الانفجار الذي سمع قبل بضع دقائق حدث بسبب حدوث رد فعل عكسي أثناء تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت".
ووفقا للمعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن إصابات.
وكانت مصفاة عبادان قد تعرضت لعدة حوادث خلال السنوات الأخيرة بسبب ما تقول السلطات الإيرانية إنه "نقص في تدابير السلامة".
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وتُعد مصفاة عبادان أكبر مصافي النفط في إيران، وتقوم يومياً بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية.
يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي والمجمعات البتروكيماوية في إيران ازداد خلال الآونة الأخيرة.
ويرى بعض الخبراء أن هذه الحوادث بسبب هجمات سيبرانية على المنشآت الإيرانية من خصومها.
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