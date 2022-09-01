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https://sputnikarabic.ae/20220901/سيدة-مكسيكية-تقاضي-نتفليكس-بسبب-مسلسل-مقتبس-من-حياتها-1067156772.html
سيدة مكسيكية تقاضي "نتفليكس" بسبب مسلسل مقتبس من حياتها
سيدة مكسيكية تقاضي "نتفليكس" بسبب مسلسل مقتبس من حياتها
أقامت امرأة مكسيكية، دعوى قضائية ضد شركة "نتفليكس"، وقناة "تيليموندو" التلفزيونية، بسبب المسلسل التلفزيوني "ملكة الجنوب". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:13+0000
2022-09-01T16:13+0000
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وأفادت ساندرا أفيلا بلتران، التي قضت عقوبة بالسجن بسبب صلاتها بتهريب المخدرات، بأن المسلسل مقتبس من حياتها، وفقا لصحيفة "ذا ناشين".وقالت بلتران إنه تم استخدام قصتها دون موافقتها، مطالبة بالحصول على 40 في المئة من أرباح المسلسل.يشار إلى أن أفيلا بلتران، 61 عاما، سيئة السمعة في المكسيك حتى قبل عرض مسلسل "نتفليكس"، وعمها هو ميجيل أنخيل فيليكس جالاردو، الذي شارك في تأسيس عصابة المخدرات القوية "جوادالاخارا".وكانت قصة حياة بلتران، المعروفة باسم "ملكة المحيط الهادئ"، شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات، على غرار المسلسلات التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة في أمريكا اللاتينية.
https://sputnikarabic.ae/20220714/نتفليكس-تتعاون-مع-مايكروسوفت-لتقديم-خطة-اشتراك-أرخص-1065049868.html
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منوعات
منوعات

سيدة مكسيكية تقاضي "نتفليكس" بسبب مسلسل مقتبس من حياتها

16:13 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمنصة "نتفليكس" الأمريكية
منصة نتفليكس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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أقامت امرأة مكسيكية، دعوى قضائية ضد شركة "نتفليكس"، وقناة "تيليموندو" التلفزيونية، بسبب المسلسل التلفزيوني "ملكة الجنوب".
وأفادت ساندرا أفيلا بلتران، التي قضت عقوبة بالسجن بسبب صلاتها بتهريب المخدرات، بأن المسلسل مقتبس من حياتها، وفقا لصحيفة "ذا ناشين".
شبكة نتفليكس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
"نتفليكس" تتعاون مع مايكروسوفت لتقديم خطة اشتراك أرخص
14 يوليو, 09:05 GMT
وقالت بلتران إنه تم استخدام قصتها دون موافقتها، مطالبة بالحصول على 40 في المئة من أرباح المسلسل.
يشار إلى أن أفيلا بلتران، 61 عاما، سيئة السمعة في المكسيك حتى قبل عرض مسلسل "نتفليكس"، وعمها هو ميجيل أنخيل فيليكس جالاردو، الذي شارك في تأسيس عصابة المخدرات القوية "جوادالاخارا".
وكانت قصة حياة بلتران، المعروفة باسم "ملكة المحيط الهادئ"، شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات، على غرار المسلسلات التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة في أمريكا اللاتينية.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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