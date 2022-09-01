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https://sputnikarabic.ae/20220901/شركات-موسكو-تبدأ-عمليات-تصدير-منتجاتها-إلى-مصر--1067141790.html
شركات موسكو تبدأ عمليات تصدير منتجاتها إلى مصر
شركات موسكو تبدأ عمليات تصدير منتجاتها إلى مصر
أرسل مركز "موسبروم" (Моспром) بعثات تجارية روسية إلى مصر، حيث تقوم هذه البعثات بعدة أنشطة تجارية في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإسكندرية، بهدف عرض... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:39+0000
2022-09-01T12:39+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
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ونقل الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظ العاصمة موسكو تصريحات رئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية فلاديمير أوفشينسكي، الذي قال فيها: "للترويج لمنتجات العاصمة (موسكو) في الخارج، ينظم مركز موسبروم بعثات تجارية خاصة ومعارض متخصصة".وقدم أوفشينسكي أمثلة على هذه الأنشطة، وتابع: "في الفترة من 22 إلى 25 أغسطس/آب، عقد الصناعيون في العاصمة أكثر من 150 اجتماعا مع مشترين مصريين وبعض الشركات، بعد مفاوضات مثمرة، الآن في مرحلة إبرام العقود".وقال: "عقدت الشركة المصنعة لمعدات الفحص عددا من الاجتماعات التي ناقشت خلالها الشركات العوائق التي قد تحد عمليات التصدير والطرق الممكنة للتغلب عليها، وأعرب أحد الوكلاء والموزعين للشركات الدولية عن اهتمامه بمنتجات الشركة ووعد بعرض كتالوج منتجاتها لشركائه المحليين لزيادة الاهتمام المحلي".
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد

شركات موسكو تبدأ عمليات تصدير منتجاتها إلى مصر

12:39 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أرسل مركز "موسبروم" (Моспром) بعثات تجارية روسية إلى مصر، حيث تقوم هذه البعثات بعدة أنشطة تجارية في العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإسكندرية، بهدف عرض المنتجات المصنعة لدى شركات موسكو، والمساعدة في تصدير منتجاتها إلى مصر.
ونقل الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظ العاصمة موسكو تصريحات رئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية فلاديمير أوفشينسكي، الذي قال فيها: "للترويج لمنتجات العاصمة (موسكو) في الخارج، ينظم مركز موسبروم بعثات تجارية خاصة ومعارض متخصصة".
وقدم أوفشينسكي أمثلة على هذه الأنشطة، وتابع: "في الفترة من 22 إلى 25 أغسطس/آب، عقد الصناعيون في العاصمة أكثر من 150 اجتماعا مع مشترين مصريين وبعض الشركات، بعد مفاوضات مثمرة، الآن في مرحلة إبرام العقود".

وأضاف أوفشينسكي أن الشركة المصنعة للأبواب الداخلية تخطط لتوقيع ثلاثة عقود مع شركات مصرية لتوريد منتجاتها. وأيضا، يمكن للموزع المصري لأنظمة الأمن والتحكم البصري عن بعد، أن يصبح ممثلا لمصنع موسكو المتخصص بمعدات الاتصالات الحديثة.

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وقال: "عقدت الشركة المصنعة لمعدات الفحص عددا من الاجتماعات التي ناقشت خلالها الشركات العوائق التي قد تحد عمليات التصدير والطرق الممكنة للتغلب عليها، وأعرب أحد الوكلاء والموزعين للشركات الدولية عن اهتمامه بمنتجات الشركة ووعد بعرض كتالوج منتجاتها لشركائه المحليين لزيادة الاهتمام المحلي".
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