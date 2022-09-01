https://sputnikarabic.ae/20220901/طيران-الإمارات-تستأنف-رحلاتها-إلى-نيجيريا-1067140471.html
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا
أكد متحدث باسم "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، أن الشركة ستستأنف تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس بداية من 11 سبتمبر/أيلول الجاري. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:07+0000
2022-09-01T12:07+0000
2022-09-01T12:07+0000
طيران الإمارات
العالم العربي
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نيجيريا
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ونقلت صحيفة "البيان"، ظهر اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شركة طيران الإمارات ترحيبه بخطوة البنك المركزي النيجيري الخاصة بالإفراج عن جزء من أموال الشركة المجمدة، على أن تواصل العمل مع السلطات النيجيرية من أجل ضمان استمرار إعادة تلك الأموال المجمدة والمستقبلية دون عوائق.وفور قيام البنك المركزي النيجيري بخطوة الإفراج عن جزء من أموال شركة طيران الإمارات، قررت الأخيرة استئناف رحلاتها بين إمارة دبي ولاغوس بداية من 11 سبتمبر الجاري.وأشار المتحدث باسم الشركة الإماراتية إلى أن هذا التاريخ هو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للعملاء الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات.ولفت إلى أن الشركة تجري باستمرار مراجعة لعملياتها، وستعدل جداول الرحلات استجابة للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى، منوها إلى أن طيران الإمارات ملتزمة بخدمة نيجيريا، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وذلك من خلال شبكة الشركة الأوسع التي تغطي أكثر من 130 وجهة حول العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طيران الإمارات, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, نيجيريا
طيران الإمارات, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, نيجيريا
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا
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أكد متحدث باسم "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، أن الشركة ستستأنف تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس بداية من 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
ونقلت صحيفة
"البيان"، ظهر اليوم الخميس، عن المتحدث باسم شركة طيران الإمارات ترحيبه بخطوة البنك المركزي النيجيري الخاصة بالإفراج عن جزء من أموال الشركة المجمدة، على أن تواصل العمل مع السلطات النيجيرية من أجل ضمان استمرار إعادة تلك الأموال المجمدة والمستقبلية دون عوائق.
وفور قيام البنك المركزي النيجيري بخطوة الإفراج عن جزء من أموال شركة طيران الإمارات
، قررت الأخيرة استئناف رحلاتها بين إمارة دبي ولاغوس بداية من 11 سبتمبر الجاري.
وأشار المتحدث باسم الشركة الإماراتية إلى أن هذا التاريخ هو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للعملاء الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات.
ولفت إلى أن الشركة تجري باستمرار مراجعة لعملياتها، وستعدل جداول الرحلات استجابة للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى، منوها إلى أن طيران الإمارات ملتزمة بخدمة نيجيريا
، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وذلك من خلال شبكة الشركة الأوسع التي تغطي أكثر من 130 وجهة حول العالم.