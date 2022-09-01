https://sputnikarabic.ae/20220901/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-بقيادة-المتطرف-يهودا-غليك-فيديو-1067130061.html
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك.. فيديو
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك.. فيديو
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:32+0000
2022-09-01T09:32+0000
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المسجد الأقصى
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وذكرت وكالة شهاب، صباح اليوم الخميس، أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.وأمس الأربعاء، اعتقلت السلطات الإسرائيلية أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت آخر على الخروج منه، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات نجيب، أثناء تأديته لعمله كحارس في المسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي أجبرت فيه شابا على مغادرة المسجد، خلال اقتحامات المستوطنين له".من جانبه، نشر يهودا غليك، عضو الكنيست السابق عن حزب "الليكود" تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، من داخل المسجد الأقصى، وهو يقوم بجولة استفزازية داخل باحاته.وعزا غليك زيارته اليوم للمسجد الأقصى إلى أنه يتزامن مع بدء العام الدراسي في إسرائيل، الذي يوافق الأول من شهر سبتمبر/أيلول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بقيادة المتطرف يهودا غليك.. فيديو
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك.
وذكرت وكالة شهاب، صباح اليوم الخميس، أن المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى نفذوا جولات استفزازية في باحاته، في وقت يقتحم فيه المستوطنون المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأمس الأربعاء، اعتقلت السلطات الإسرائيلية أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت آخر على الخروج منه، حيث أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات نجيب، أثناء تأديته لعمله كحارس في المسجد الأقصى
، وذلك في الوقت الذي أجبرت فيه شابا على مغادرة المسجد، خلال اقتحامات المستوطنين له".
من جانبه، نشر يهودا غليك، عضو الكنيست السابق عن حزب "الليكود" تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، من داخل المسجد الأقصى، وهو يقوم بجولة استفزازية
داخل باحاته.
وعزا غليك زيارته اليوم للمسجد الأقصى إلى أنه يتزامن مع بدء العام الدراسي في إسرائيل، الذي يوافق الأول من شهر سبتمبر/أيلول.