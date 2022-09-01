https://sputnikarabic.ae/20220901/علماء-روس-يكتشفون-سر-عدم-تجمد-الضفادع-السيبيرية-مادة-قد-تشكل-ثورة-في-تبريد-الأعضاء--1067163680.html
علماء روس يكتشفون سر عدم تجمد الضفادع السيبيرية.. مادة قد تشكل ثورة في تبريد الأعضاء
علماء روس يكتشفون سر عدم تجمد الضفادع السيبيرية.. مادة قد تشكل ثورة في تبريد الأعضاء
اكتشف علماء من معهد علوم الخلايا وعلوم الوراثة في فرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، جنبا إلى جنب مع زملائهم من معهد المشاكل البيولوجية في الشمال،... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T20:20+0000
2022-09-01T20:20+0000
2022-09-01T20:20+0000
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1056240172_0:26:1921:1106_1920x0_80_0_0_b3c3a5a1ef4c59599b290d8893794951.jpg
وبحسب التقرير الرسمي المنشور لدى فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية "العلوم في سيبيريا"، فإن نتائج الدراسة تساعد على إيجاد طرق جينية لتكييف الفقاريات مع "تجويع" أو نقص الأكسجين وتطوير طرق جديدة لحفظ الأعضاء بالتبريد.وفقا للعلماء، يمكن لبعض أنواع البرمائيات أن تتحمل درجات حرارة منخفضة جدا. على سبيل المثال، فإن الضفدع الرأسي قادر على تحمل التبريد حتى -16 درجة مئوية، والسمندل السيبيري حتى -55 درجة مئوية.في الدراسات المختبرية، درس علماء الأحياء المستقلب (وهو مجموعة من الجزيئات الصغيرة في الجسم) لجميع البرمائيات الثلاثة. واتضح أثناء البحث أنه بحلول الخريف يتراكم الجليكوجين في كبد هذه المخلوقات، وفي فصل الشتاء، يتحلل عديد السكاريد هذا إلى جلوكوز وغليسيرول.وتوفر هذه المركبات الطاقة لخلايا الجسم قبل التجميد، ثم تعمل كمضاد للتجمد بحد ذاته.ويسمح وجود مواد غير نمطية لهذه الأنواع في الكائنات الحية للعلماء بافتراض مقاومتها للظروف القاسية، حيث يستمر الباحثون في عمليات الدراسة من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل الدقيقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1056240172_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7b1c732bc4dba51d5b097c5d331b609b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
علماء روس يكتشفون سر عدم تجمد الضفادع السيبيرية.. مادة قد تشكل ثورة في تبريد الأعضاء
تابعنا عبر
اكتشف علماء من معهد علوم الخلايا وعلوم الوراثة في فرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، جنبا إلى جنب مع زملائهم من معهد المشاكل البيولوجية في الشمال، وجود آلية لدى البرمائيات تساعد في مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ونقص الأكسجة.
وبحسب التقرير الرسمي المنشور لدى فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية
"العلوم في سيبيريا"، فإن نتائج الدراسة تساعد على إيجاد طرق جينية لتكييف الفقاريات مع "تجويع" أو نقص الأكسجين وتطوير طرق جديدة لحفظ الأعضاء بالتبريد.
وفقا للعلماء، يمكن لبعض أنواع البرمائيات أن تتحمل درجات حرارة منخفضة جدا. على سبيل المثال، فإن الضفدع الرأسي قادر على تحمل التبريد حتى -16 درجة مئوية، والسمندل السيبيري حتى -55 درجة مئوية.
وتتكيف هذه المخلوقات مع الحياة في ظروف الشتاء القاسية وتعيش في الربيع دون أي ضرر للجسم، حيث يعيش الضفدع السيبيري على سبيل المثال لمدة تصل إلى ستة أشهر في الماء مع غياب شبه كامل للأكسجين ويحتفظ بالقدرة على الحركة.
في الدراسات المختبرية، درس علماء الأحياء المستقلب (وهو مجموعة من الجزيئات الصغيرة في الجسم) لجميع البرمائيات الثلاثة. واتضح أثناء البحث أنه بحلول الخريف يتراكم الجليكوجين في كبد هذه المخلوقات، وفي فصل الشتاء، يتحلل عديد السكاريد هذا إلى جلوكوز وغليسيرول.
وتوفر هذه المركبات الطاقة لخلايا الجسم قبل التجميد، ثم تعمل كمضاد للتجمد بحد ذاته.
"في حالة نقص الأكسجة / التجمد، تم العثور على الإيثانول في الضفادع والسمندل، والتي لم يتم ملاحظتها من قبل بمثل هذه الكميات في الفقاريات الأرضية".
ويسمح وجود مواد غير نمطية لهذه الأنواع في الكائنات الحية للعلماء بافتراض مقاومتها للظروف القاسية، حيث يستمر الباحثون في عمليات الدراسة من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل الدقيقة.