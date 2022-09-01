https://sputnikarabic.ae/20220901/على-صفيح-ساخن-قلق-إسرائيلي-من-تحول-الضفة-إلى-ساحة-مواجهات-شاملة-1067142870.html
على صفيح ساخن... قلق إسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة مواجهات شاملة
على صفيح ساخن... قلق إسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة مواجهات شاملة
تناقش الحلقة المخاوف الإسرائيلية من عودة الكفاح المسلح إلى الضفة الغربية، والتحذيرات من اندلاع انتفاضة جديدة، لا سيما مع عدم قدرة أو رغبة السلطة الفلسطينية في... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:00+0000
2022-09-01T13:00+0000
2022-09-01T13:00+0000
راديو
بانوراما
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على صفيح ساخن.. قلق إسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة مواجهات شاملة
على صفيح ساخن.. قلق إسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة مواجهات شاملة
وشهدت مناطق الضفة في الآونة الأخيرة إرتفاعًا في وتيرة إطلاق النار ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. كما برز بشكل واضح انضمام مناطق جديدة إلى المواجهات، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى انتفاضة شاملة.ويرى مدير مؤسسة "فيميد" للإعلام، إبراهيم المدهون، أن ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطينيين، كالقتل ومصادرة الأراضي والإعتقالات، كلها عوامل ترفع من احتمال إندلاع مواجهات واسعة في الضفة الغربية.وفي حوار معه عبر "بانوراما" أوضح المدهون أن القلق الإسرائيلي مبرر، لا سيما على ضوء بروز نشاط واضح لعناصر حركة "فتح" في المواجهات التي تشهدها مدن الضفة، مستبعدا في الوقت نفسه أن تتمكن أجهزة السلطة الفلسطينية من عرقلة العمل الموحد للجماهير والفصائل في التصدي للقوات الإسرائيلية.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
على صفيح ساخن... قلق إسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة مواجهات شاملة
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تناقش الحلقة المخاوف الإسرائيلية من عودة الكفاح المسلح إلى الضفة الغربية، والتحذيرات من اندلاع انتفاضة جديدة، لا سيما مع عدم قدرة أو رغبة السلطة الفلسطينية في مواجهة المسلحين، الذين يحظون بتأييد داخل الشارع الفلسطيني.
وشهدت مناطق الضفة في الآونة الأخيرة إرتفاعًا في وتيرة إطلاق النار ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. كما برز بشكل واضح انضمام مناطق جديدة إلى المواجهات، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى انتفاضة شاملة.
ويرى مدير مؤسسة "فيميد" للإعلام، إبراهيم المدهون، أن ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطينيين، كالقتل ومصادرة الأراضي والإعتقالات، كلها عوامل ترفع من احتمال إندلاع مواجهات واسعة في الضفة الغربية.
وفي حوار معه عبر "بانوراما" أوضح المدهون أن القلق الإسرائيلي مبرر، لا سيما على ضوء بروز نشاط واضح لعناصر حركة "فتح" في المواجهات التي تشهدها مدن الضفة، مستبعدا في الوقت نفسه أن تتمكن أجهزة السلطة الفلسطينية من عرقلة العمل الموحد للجماهير والفصائل في التصدي للقوات الإسرائيلية.
التفاصيل في الملف الصوتي...