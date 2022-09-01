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https://sputnikarabic.ae/20220901/فرنسا-وأستراليا-تبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-وتضميد-جراح-الماضي-1067159450.html
فرنسا وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري و"تضميد جراح الماضي"
فرنسا وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري و"تضميد جراح الماضي"
قال مسؤولون اليوم الخميس، إن أستراليا وفرنسا تعززان تعاونهما الدفاعي وتعمقان العلاقات الدبلوماسية بينهما، في محاولة لتجاوز الخلاف العميق حول عقد غواصات سري... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:12+0000
2022-09-01T17:12+0000
أستراليا
أخبار فرنسا
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وأكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لفرنسا خلال محطته الأخيرة في جولة أوروبية، أن بلاده تحاول "طي الصفحة والمضي قدما بعيدا عن الانهيار في العلاقات، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".أثير الخلاف بين البلدين بعدما ألغت أستراليا عقدا عسكريا مع فرنسا بقيمة عشرات مليارات الدولارات، على خلفية تحالف عسكري (أوكوس) دشنته مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تحصل بمقتضاه على بدائل للغواصات الفرنسية.وقال مارليس في بيان مشترك مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو: "من المهم للغاية أن تمضي علاقتنا قدما بصراحة واحترام وصدق". فيما قال ليكورنو عن علاقاتهما الثنائية: "مثل كل الصداقات، شهدت تقلبات".وأكد الوزيران التزامهما بالمشاريع التي من شأنها تعزيز قدراتهما الدفاعية المشتركة وحماية "مصالحهما المشتركة في منطقة مزدهرة ومرنة وآمنة" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفقا على تعزيز التعاون العسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة أكثر قوة، ونشر إقليمي مشترك، وأنشطة تدريبية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية.
https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-تركيز-تحالف-أوكوس-على-تطوير-أسطول-الغواصات-النووية-يخلق-ظروفا-لتقويض-معاهدة-حظر-الانتشار-1066459181.html
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أستراليا, أخبار فرنسا
أستراليا, أخبار فرنسا

فرنسا وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري و"تضميد جراح الماضي"

17:12 GMT 01.09.2022
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / John Thys
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قال مسؤولون اليوم الخميس، إن أستراليا وفرنسا تعززان تعاونهما الدفاعي وتعمقان العلاقات الدبلوماسية بينهما، في محاولة لتجاوز الخلاف العميق حول عقد غواصات سري أثار غضب باريس قبل عام.
وأكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لفرنسا خلال محطته الأخيرة في جولة أوروبية، أن بلاده تحاول "طي الصفحة والمضي قدما بعيدا عن الانهيار في العلاقات، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار
16 أغسطس, 08:05 GMT
أثير الخلاف بين البلدين بعدما ألغت أستراليا عقدا عسكريا مع فرنسا بقيمة عشرات مليارات الدولارات، على خلفية تحالف عسكري (أوكوس) دشنته مع الولايات المتحدة وبريطانيا، تحصل بمقتضاه على بدائل للغواصات الفرنسية.
وقال مارليس في بيان مشترك مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو: "من المهم للغاية أن تمضي علاقتنا قدما بصراحة واحترام وصدق". فيما قال ليكورنو عن علاقاتهما الثنائية: "مثل كل الصداقات، شهدت تقلبات".
تحالف أوكوس... اتفاقية طعنت فرنسا وعطلت خططها - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
تحالف أوكوس... الاتفاقية التي طعنت فرنسا وعطلت خططها
22 سبتمبر 2021, 19:16 GMT
وأكد الوزيران التزامهما بالمشاريع التي من شأنها تعزيز قدراتهما الدفاعية المشتركة وحماية "مصالحهما المشتركة في منطقة مزدهرة ومرنة وآمنة" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
واتفقا على تعزيز التعاون العسكري، بما في ذلك إجراء مناورات عسكرية مشتركة أكثر قوة، ونشر إقليمي مشترك، وأنشطة تدريبية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية.
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