https://sputnikarabic.ae/20220901/فنلندا-خوف-من-انتصار-روسيا-1067119762.html
فنلندا... خوف من انتصار روسيا
فنلندا... خوف من انتصار روسيا
كشف مسؤول برلماني فنلندي عن خوف الأوساط الحاكمة في بلاده والبلدان الغربية الأخرى من انتصار روسيا في معركة ضد العالم الغربي تدور على الأراضي الأوكرانية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T05:36+0000
2022-09-01T05:36+0000
2022-09-01T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وقال يوسي هابا أهو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، في تصريحات صحفية، في الإشارة إلى العملية العسكرية الخاصة التي تُجريها روسيا في أوكرانيا، إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيضرب سمعة الغرب.ولا تواجه روسيا خلال عمليتها الخاصة قوات النظام الأوكراني الموالي للغرب فحسب، وحدها بل تواجه أيضا التحالف الغربي متمثلا في حلف الناتو الذي يوفر كل أشكال الدعم لنظام الحكم في كييف. وأشار المسؤول البرلماني الفنلندي إلى "أن انتصار روسيا سيزري بهيبة الغرب"، إذ أنه "يُظهر أن روسيا قادرة على قهر أمريكا وأوروبا بشكل انفرادي".من جانبه قال المحلل السياسي الفنلندي يوهان بيكمان إن الدول الغربية أرسلت وفرة وفيرة من إمدادات الأسلحة إلى كييف، ولكن دون جدوى..، "وهذا يعني فشل مخططات الغرب والناتو الأوكرانية".
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
فنلندا... خوف من انتصار روسيا
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كشف مسؤول برلماني فنلندي عن خوف الأوساط الحاكمة في بلاده والبلدان الغربية الأخرى من انتصار روسيا في معركة ضد العالم الغربي تدور على الأراضي الأوكرانية.
وقال
يوسي هابا أهو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، في تصريحات صحفية، في الإشارة إلى العملية العسكرية الخاصة التي تُجريها روسيا في أوكرانيا، إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيضرب سمعة الغرب.
ولا تواجه روسيا خلال عمليتها الخاصة قوات النظام الأوكراني الموالي للغرب فحسب، وحدها بل تواجه أيضا التحالف الغربي متمثلا في حلف الناتو الذي يوفر كل أشكال الدعم لنظام الحكم في كييف. وأشار المسؤول البرلماني الفنلندي إلى "أن انتصار روسيا سيزري بهيبة الغرب"، إذ أنه "يُظهر أن روسيا قادرة على قهر أمريكا وأوروبا بشكل انفرادي".
من جانبه قال
المحلل السياسي الفنلندي يوهان بيكمان إن الدول الغربية أرسلت وفرة وفيرة من إمدادات الأسلحة إلى كييف، ولكن دون جدوى..، "وهذا يعني فشل مخططات الغرب والناتو الأوكرانية".