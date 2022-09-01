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https://sputnikarabic.ae/20220901/فيفا-يوقف-مسؤولا-كرويا-في-زيمبابوي-بتهمة-التحرش-بحكام-إناث-1067158865.html
"فيفا" يوقف مسؤولا كرويا في زيمبابوي بتهمة التحرش بحكام إناث
"فيفا" يوقف مسؤولا كرويا في زيمبابوي بتهمة التحرش بحكام إناث
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مسؤول كروي في زيمبابوي عن العمل لمدة 5 سنوات لتحرشه جنسيا بحكام إناث. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T17:04+0000
2022-09-01T17:04+0000
رياضة
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وحسب "أسوشيتد برس"، أدانت لجنة الانضباط بالفيفا أوبيرت زويا بتهمة "إساءة استغلال منصبه للتحرش الجنسي" بثلاث سيدات.كما تم تغريم زويا 20 ألف فرنك سويسري (20300 دولار).وأوضح "فيفا" أن الأدلة التي تضمنت تصريحات مكتوبة من السيدات، أثبتت التهم الموجهة إلى زويا.وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات لأول مرة عام 2020. يذكر أن آخر قضية تحرش جنسي حقق فيها "فيفا" وفرض عقوبات كانت بحق مسؤولين كرويين بارزين في أفغانستان وهايتي، ولا تزال هناك تحقيقات في مخالفات بدولة الغابون جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/فيفا-يعلن-بيع-245-مليون-تذكرة-لكأس-العالم-في-قطر--1066586694.html
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رياضة
رياضة

"فيفا" يوقف مسؤولا كرويا في زيمبابوي بتهمة التحرش بحكام إناث

17:04 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مسؤول كروي في زيمبابوي عن العمل لمدة 5 سنوات لتحرشه جنسيا بحكام إناث.
وحسب "أسوشيتد برس"، أدانت لجنة الانضباط بالفيفا أوبيرت زويا بتهمة "إساءة استغلال منصبه للتحرش الجنسي" بثلاث سيدات.
كما تم تغريم زويا 20 ألف فرنك سويسري (20300 دولار).
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وكان زويا يشغل منصب الأمين العام للجنة الحكام في اتحاد زيمبابوي لكرة القدم، ويمتلك سلطة تدريب الحكام وتعيينهم لإدارة المباريات.

وأوضح "فيفا" أن الأدلة التي تضمنت تصريحات مكتوبة من السيدات، أثبتت التهم الموجهة إلى زويا.
وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن هذه الادعاءات لأول مرة عام 2020.
يذكر أن آخر قضية تحرش جنسي حقق فيها "فيفا" وفرض عقوبات كانت بحق مسؤولين كرويين بارزين في أفغانستان وهايتي، ولا تزال هناك تحقيقات في مخالفات بدولة الغابون جارية.
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