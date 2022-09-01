https://sputnikarabic.ae/20220901/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يلمح-إلى-بيع-معدات-عسكرية-ودفاعية-لـقوى-عالمية-1067165532.html

قائد الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى بيع معدات عسكرية ودفاعية لـ"قوى عالمية"

قائد الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى بيع معدات عسكرية ودفاعية لـ"قوى عالمية"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "قوى عالمية" لم يسمها، اشترت من بلاده معدات عسكرية ودفاعية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T21:39+0000

2022-09-01T21:39+0000

2022-09-01T21:53+0000

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وقال سلامي في كلمة خلال زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع، الخميس، إن:وأشار سلامي إلى أن إيران حققت انجازات حاسمة فيما يتعلق بالحرب الالكترونية والمسيرات وصواريخ كروز، لافتا إلى أن هذه الانجازات تتماشي مع واقع التطور التقني العالمي وشل إجراءات العدو في مجال الدفاع الجوي.كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ادعى في يوليو/ تموز الماضي، أن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة، كما نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مصادر مطلعة، أن واشنطن تعتقد أن روسيا تمتلك الآن طائرات دون طيار إيرانية، ومن المرجح أن يتم نشرها في المعارك بأوكرانيا.وقال سوليفان للصحفيين: "تشير معلوماتنا إلى أن حكومة طهران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى مئات من المسيرات، بما فيها مسيرات يمكن تسليحها في وقت قصير".وأضاف سوليفان الذي لم يوضح مصدر معلوماته: "الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى احتمال استخدامها في أوكرانيا.واستطرد: "نحن لم ولن نقدم الدعم لأطراف الأزمة في أوكرانيا، لأننا نعتقد بضرورة إنهائها.. الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى هي التي تنتج وتبيع الأسلحة".

https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-تنشئ-ميدانا-لتجارب-الطائرات-المسيرة-1067069680.html

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