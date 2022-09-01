https://sputnikarabic.ae/20220901/قطر-هزة-أرضية-بقوة-53-درجة-تضرب-بحر-العرب-1067141217.html
قطر... هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بحر العرب
قطر... هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بحر العرب
أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.3 درجة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:28+0000
2022-09-01T12:28+0000
2022-09-01T12:28+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
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وقالت الشبكة في بيان لها، إن الهزة الأرضية ضربت جنوب بحر العرب، في تمام الساعة 10:02 بتوقيت دولة قطر، وفقا لوكالة أنباء "قنا".وأضافت أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا ملحوظا منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.وأشارت الشبكة إلى أن هذه الزلازل تحدث جيولوجيًا نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية والصفيحة الهندية.وطمأنت الشبكة في بيانها المواطنين والمقيمين في قطر أن مثل هذه الزلازل لا تمثل أي خطورة على دولة قطر.
https://sputnikarabic.ae/20220829/زلزال-بقوة-58-درجة-يضرب-سواحل-إندونيسيا-1066951815.html
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قطر, أخبار قطر اليوم
قطر... هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بحر العرب
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أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.3 درجة.
وقالت الشبكة في بيان لها، إن الهزة الأرضية ضربت جنوب بحر العرب، في تمام الساعة 10:02 بتوقيت دولة قطر، وفقا لوكالة
أنباء "قنا".
وأضافت أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا ملحوظا منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الزلازل تحدث جيولوجيًا نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية والصفيحة الهندية.
وطمأنت الشبكة في بيانها المواطنين والمقيمين في قطر أن مثل هذه الزلازل لا تمثل أي خطورة على دولة قطر.