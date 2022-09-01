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https://sputnikarabic.ae/20220901/قناة-السويس-تؤكد-انتظام-الملاحة-بعد-انتهاء-أزمة-جنوح-ناقلة-نفط-1067136203.html
قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد انتهاء أزمة جنوح ناقلة نفط
قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد انتهاء أزمة جنوح ناقلة نفط
أكدت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، انتظام الملاحة بها، وذلك بعد حادث جنوح ناقلة نفط مساء أمس الأربعاء بالقناة، انتهى خلال ساعات بتحويلها. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:52+0000
2022-09-01T10:52+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، صرح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بأن "حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن".وأكد ربيع، في رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، "امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة"، مشيراً في هذا الصدد، إلى "نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".وأوضح ربيع أنه "فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد خمس قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل، بقوة شد 160 طناً، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".وأشار ربيع إلى أن "السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس".وشهدت قناة السويس مساء أمس الأربعاء، جنوح ناقلة النفط افينيتي، والتي يبلغ طولها 252.2 متر، وعرضها 45 متراً، وحمولتها 64 ألف طن، والتي كانت قادمة من البرتغال في اتجاه ميناء ينبع بالسعودية، حاملة علم سنغافورة.واستغرق تعويم السفينة بضع ساعات استأنفت بعدها سيرها، كما استؤنفت الحركة في قناة السويس.وشهد نفس الموقع في ممر قناة السويس العام الماضي، جنوح ناقلة الحاويات العملاقة إيفر جيفين، والتي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، تعطلت خلاله حركة الملاحة في القناة.
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مصر, أخبار مصر الآن, قناة السويس, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد

قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد انتهاء أزمة جنوح ناقلة نفط

10:52 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / -
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أكدت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، انتظام الملاحة بها، وذلك بعد حادث جنوح ناقلة نفط مساء أمس الأربعاء بالقناة، انتهى خلال ساعات بتحويلها.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، صرح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بأن "حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن".

وأكد ربيع، في رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، "امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة"، مشيراً في هذا الصدد، إلى "نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وأوضح ربيع أنه "فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد خمس قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل، بقوة شد 160 طناً، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".
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وأشار ربيع إلى أن "السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس".

وشهدت قناة السويس مساء أمس الأربعاء، جنوح ناقلة النفط افينيتي، والتي يبلغ طولها 252.2 متر، وعرضها 45 متراً، وحمولتها 64 ألف طن، والتي كانت قادمة من البرتغال في اتجاه ميناء ينبع بالسعودية، حاملة علم سنغافورة.

واستغرق تعويم السفينة بضع ساعات استأنفت بعدها سيرها، كما استؤنفت الحركة في قناة السويس.

وشهد نفس الموقع في ممر قناة السويس العام الماضي، جنوح ناقلة الحاويات العملاقة إيفر جيفين، والتي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، تعطلت خلاله حركة الملاحة في القناة.
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