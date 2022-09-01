https://sputnikarabic.ae/20220901/كازاخستان-مقبلة-على-انتخاب-رئيس-جديد-1067122408.html
كازاخستان مقبلة على انتخاب رئيس جديد
كازاخستان مقبلة على انتخاب رئيس جديد
أعلن رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قراره بشأن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:31+0000
2022-09-01T07:31+0000
2022-09-01T07:50+0000
العالم
كازاخستان
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس توكاييف قال في رسالة إلى الشعب إنه يحتاج إلى تفويض جديد يجب أن يعطيه الشعب لرئيس الجمهورية حتى يواصل سيره على طريق الإصلاحات الهادفة إلى إنشاء نظام عادل في البلاد.ومن أجل ذلك أبدى الرئيس توكاييف استعداده لإنهاء مهمته قبل إكمال مدتها وخوض معركة انتخابية طارئة.وأشار إلى أنه يوصي بتحديد الفترة الرئاسية بـ7 أعوام غير قابلة للتجديد.وجاء في رسالته: "أقترح إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الخريف".وأصبح توكاييف رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس نزارباييف، أول رئيس منتخب لكازاخستان، والذي قدم استقالته لأسباب صحية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/أمير-قطر-يزور-كازاخستان--1067071766.html
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العالم, كازاخستان
كازاخستان مقبلة على انتخاب رئيس جديد
07:31 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قراره بشأن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن الرئيس توكاييف قال في رسالة إلى الشعب إنه يحتاج إلى تفويض جديد يجب أن يعطيه الشعب لرئيس الجمهورية حتى يواصل سيره على طريق الإصلاحات الهادفة إلى إنشاء نظام عادل في البلاد.
ومن أجل ذلك أبدى الرئيس توكاييف استعداده لإنهاء مهمته قبل إكمال مدتها وخوض معركة انتخابية طارئة.
وأشار إلى أنه يوصي بتحديد الفترة الرئاسية بـ7 أعوام غير قابلة للتجديد.
وجاء في رسالته: "أقترح إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الخريف".
وأصبح توكاييف رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس نزارباييف، أول رئيس منتخب لكازاخستان، والذي قدم استقالته لأسباب صحية.