https://sputnikarabic.ae/20220901/كوريا-الجنوبية-تعين-مبعوثا-رئاسيا-جديدا-لدعم-استضافتها-لـ-إكسبو-2030-1067121117.html
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
تسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي البلاد، وتواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:49+0000
2022-09-01T06:49+0000
2022-09-01T06:49+0000
العالم
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وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه سيتم تعيين "لي جيه-يونغ"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، في منصب مبعوث رئاسي لهذا الغرض، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن "لي جيه-يونغ" هو أحد رجال الأعمال، الذين ينضمون لحملة سيئول من أجل استضافة معرض "إكسبو 2030".وذكرت الوكالة أن هناك أنباء تقول إن "لي جيه-يونغ" يخطط للقيام بزيارة إلى بريطانيا، خلال الشهر الجاري، لهذا الغرض.يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي "إكسبو 2030" وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية، وهي المنافسة التي سيتم إعلان نتائجها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20211029/حاكم-دبي-يعلق-على-طلب-السعودية-استضافة-إكسبو-2030-1050572149.html
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العالم
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
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تسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي البلاد، وتواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف.
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه سيتم تعيين "لي جيه-يونغ"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، في منصب مبعوث رئاسي لهذا الغرض، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
29 أكتوبر 2021, 19:00 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن "لي جيه-يونغ" هو أحد رجال الأعمال، الذين ينضمون لحملة سيئول من أجل استضافة معرض "إكسبو 2030
".
وذكرت الوكالة أن هناك أنباء تقول إن "لي جيه-يونغ" يخطط للقيام بزيارة إلى بريطانيا، خلال الشهر الجاري، لهذا الغرض.
يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي
"إكسبو 2030" وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية
، وهي المنافسة التي سيتم إعلان نتائجها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.