عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/كوريا-الجنوبية-تعين-مبعوثا-رئاسيا-جديدا-لدعم-استضافتها-لـ-إكسبو-2030-1067121117.html
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
تسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي البلاد، وتواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:49+0000
2022-09-01T06:49+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064797576_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_75a787cfa73001cb9844a8774a02b3c7.jpg
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه سيتم تعيين "لي جيه-يونغ"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، في منصب مبعوث رئاسي لهذا الغرض، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن "لي جيه-يونغ" هو أحد رجال الأعمال، الذين ينضمون لحملة سيئول من أجل استضافة معرض "إكسبو 2030".وذكرت الوكالة أن هناك أنباء تقول إن "لي جيه-يونغ" يخطط للقيام بزيارة إلى بريطانيا، خلال الشهر الجاري، لهذا الغرض.يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي "إكسبو 2030" وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية، وهي المنافسة التي سيتم إعلان نتائجها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20211029/حاكم-دبي-يعلق-على-طلب-السعودية-استضافة-إكسبو-2030-1050572149.html
https://sputnikarabic.ae/20220112/سيئول-الرئيس-مون-يستغل-زيارته-إلى-دول-الشرق-الأوسط-لتوسيع-الأعمال-التجارية-للشركات-الكورية-1055450820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064797576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_9ec6eb2265346b71b858d3823558cef5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"

06:49 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح روتيك (Rotek) في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تسعى كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي البلاد، وتواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف.
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه سيتم تعيين "لي جيه-يونغ"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، في منصب مبعوث رئاسي لهذا الغرض، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
حاكم دبي يعلق على طلب السعودية استضافة "إكسبو 2030"
29 أكتوبر 2021, 19:00 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن "لي جيه-يونغ" هو أحد رجال الأعمال، الذين ينضمون لحملة سيئول من أجل استضافة معرض "إكسبو 2030".
وذكرت الوكالة أن هناك أنباء تقول إن "لي جيه-يونغ" يخطط للقيام بزيارة إلى بريطانيا، خلال الشهر الجاري، لهذا الغرض.
محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية
12 يناير, 13:35 GMT
يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي "إكسبو 2030" وهي إيطاليا والسعودية وكوريا الجنوبية، وهي المنافسة التي سيتم إعلان نتائجها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала