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https://sputnikarabic.ae/20220901/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تختتمان-تدريبات-فريدم-شيلد-1067144934.html
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريبات "فريدم شيلد"
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريبات "فريدم شيلد"
اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات "أولتشي فريدم شيلد"، التي انطلقت قبل أسبوعين بمشاركة قوات من الدولتين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:32+0000
2022-09-01T13:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكر ذلك مسؤولون في سيئول، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن الدولتين تسعيان لتعزيز قوة الردع في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.ووصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها "بروفة حرب" ضدها، خاصة أنها شملت 3 عناصر رئيسية هي التدريب الميداني وتدريبات أولتشي للدفاع المدني للحكومة الكورية الجنوبية، إضافة إلى تدريب مركز قيادة محاكاة الكمبيوتر.وتضمنت التدريبات محاكاة التصدي لهجوم على العاصمة سيئول إضافة إلى تنفيذ عمليات الهجوم المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20200606/وسط-حالة-من-التوتر-مع-اليابانكوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-عسكرية-1045635542.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان تدريبات "فريدم شيلد"

13:32 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Ahn Young-joonالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Ahn Young-joon
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اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات "أولتشي فريدم شيلد"، التي انطلقت قبل أسبوعين بمشاركة قوات من الدولتين.
ذكر ذلك مسؤولون في سيئول، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن الدولتين تسعيان لتعزيز قوة الردع في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
تدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2020
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ووصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها "بروفة حرب" ضدها، خاصة أنها شملت 3 عناصر رئيسية هي التدريب الميداني وتدريبات أولتشي للدفاع المدني للحكومة الكورية الجنوبية، إضافة إلى تدريب مركز قيادة محاكاة الكمبيوتر.
وتضمنت التدريبات محاكاة التصدي لهجوم على العاصمة سيئول إضافة إلى تنفيذ عمليات الهجوم المضاد.
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