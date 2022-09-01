https://sputnikarabic.ae/20220901/لابيد-يدعو-الإسرائيليين-لعدم-السفر-إلى-مدينة-أوكرانية-بعد-تحذير-من-زيلينسكي-1067157413.html

لابيد يدعو الإسرائيليين لعدم السفر إلى مدينة أوكرانية بعد تحذير من زيلينسكي

لابيد يدعو الإسرائيليين لعدم السفر إلى مدينة أوكرانية بعد تحذير من زيلينسكي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، مواطنيه، بتجنب مدينة أومان في وسط أوكرانيا خلال الأعياد اليهودية المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية مع... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T16:31+0000

2022-09-01T16:31+0000

2022-09-01T16:31+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب لابيد على "تويتر" إن رئيس الوزراء يدعو مواطني إسرائيل إلى عدم القدوم إلى مدينة أومان خلال الأعياد اليهودية المقبلة في ظل الخطر الذي يهدد حياتهم من دخول "منطقة القتال".في سياق مناقشة الوضع في أوكرانيا، دعا لابيد إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي زيلينسكي بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا الحادي والثلاثين الذي صادف الأسبوع الماضي.رأس السنة اليهودية، هي عيد يحتفل به اليهود ليومين متتاليين في أول هلال شهر الخريف، في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. يتم الاحتفال به هذا العام من مساء 25 سبتمبر إلى مساء يوم 27 سبتمبر.يأتي اليهود خلال هذه المناسبة إلى أومان تكريما لقائدهم الروحي ناخمان من بريسلوف، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، الذي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

https://sputnikarabic.ae/20220901/ماكرون-يتعهد-بدعم-أوكرانيا-عسكريا-حتى-النهاية-ويدعو-لعدم-الانحياز-إلى-دعاة-الحرب-1067150783.html

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