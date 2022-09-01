لابيد يلتقي رئيس الموساد قبل سفره إلى واشنطن لبحث الملف "النووي الإيراني"
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، جلسة عمل مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" دفيد بارنيع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها عقد لقاء بين لابيد وبارنيع، تمهيدا لسفر رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.
وناقشت الجلسة ملف الاتفاق النووي الإيراني، ومدى استعداد رئيس الموساد لمواصلة الجهود الإسرائيلية في هذا الشأن خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، ولقاءه بالعديد من المسؤولين الأمريكيين.
הסכם הגרעין | לקראת טיסת ראש המוסד לארה"ב - נפגש ברנע עם רה"מ @yairlapid @yanircozin pic.twitter.com/HoSGphI8Qw— גלצ (@GLZRadio) September 1, 2022
وكانت وسائل إعلام عبرية قد اكدت أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنيع، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للمشاركة في اجتماعات مغلقة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، الأحد الماضي، أن بارنيع سيشارك في اجتماعات مغلقة مع مسؤولين أمريكيين، وسيطلع الكونغرس الأمريكي على ما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضح الموقع أن رئيس جهاز الموساد قد هاجم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قرب الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا، وهو ما دعا يائير لابيد إلى استدعاءه لتوبيخه أو لومه على تصريحاته، حيث يفترض أن يلتقي بارنيع بلجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي لتوضيح الأمر.
אחרי שיחת הבירור: ראש המוסד ייצא לוושינגטון לתדרך את הקונגרס נגד הסכם הגרעין @BarakRavid pic.twitter.com/CHhifEvflm— וואלה! (@WallaNews) August 28, 2022
ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي إسرائيلي أن رحلة رئيس الموساد تأتي في سياق محاولة إسرائيل التأثير على صياغة الاتفاق النووي الجاري تشكيله مع إيران.
وبدوره، أكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ערכתי היום תדרוך כתבים על הסכם הגרעין. ההסכם הוא הסכם לא טוב. הוא היה לא טוב כבר כשהוא נחתם ב-2015. היום הסכנות שגלומות בו גדולות עוד יותר. הוא קרוב יותר לתאריך הסיום שלו, ואיראן נמצאת במקום אחר מבחינה טכנולוגית.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2022
צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ pic.twitter.com/FPd7dE5WWp
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.