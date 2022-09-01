https://sputnikarabic.ae/20220901/لافروف-ننتظر-الموضوعية-من-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-محطة-زابوروجيه-1067125609.html
لافروف: ننتظر الموضوعية من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه
لافروف: ننتظر الموضوعية من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع تقييمًا موضوعيًا من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:48+0000
2022-09-01T08:48+0000
2022-09-01T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف خلال خطابه في يوم المعرفة في معهد موسكو للعلاقات الدولية: "ننتظر الموضوعية على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية".وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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روسيا
لافروف: ننتظر الموضوعية من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع تقييمًا موضوعيًا من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال لافروف خلال خطابه في يوم المعرفة في معهد موسكو للعلاقات الدولية: "ننتظر الموضوعية على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية".
وأفادت وسائل إعلام غربية
، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
وصرح
مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.