https://sputnikarabic.ae/20220901/لجنة-الفيضان-في-السودان-تؤكد-استقرار-جميع-القطاعات-على-النيل-1067151074.html

لجنة الفيضان في السودان تؤكد استقرار جميع القطاعات على النيل

لجنة الفيضان في السودان تؤكد استقرار جميع القطاعات على النيل

أظهر التقرير اليومي للجنة الفيضان في السودان، استقرارا في جميع القطاعات على النيل، بالقرب من مناسيب الفيضان. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T14:55+0000

2022-09-01T14:55+0000

2022-09-01T14:55+0000

أخبار السودان اليوم

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وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، وسجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 537 مليون متر مكعب (أقل من من العام الماضي ب 43 مليون متر مكعب)، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وسجل منسوب نهر عطبرة، نحو 223 مليون متر مكعب، وهو أعلى من العام الماضي بـ28 مليون متر مكعب، فيما سجل منسوب النيل الأبيص (ملكال) 160 مليون متر مكعب في اليوم.وحذرت لجنة الفيضان في تقريرها اليومي، المواطنين القاطنين على ضفاف النيل من شمال الخرطوم حتى دنقلا ونهري عطبرة والدندر، وطالبتهم اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.وأشار البيان إلى انخفاض اليوم التصريف خلف سد الروصيرص إلى 428 مليون متر مكعب، مقابل 445 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض التصريف خلف سد سنار إلى 471 مليون متر مكعب مقابل 472 مليون متر مكعب ليوم أمس، فيما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 122 مليون متر مكعب مقابل 136 مليون متر مكعب ليوم أمس.كما انخفض التصريف في خشم القربة إلى 53 مليون متر مكعب مقابل 255 مليون متر مكعب ليوم أمس وارتفع التصريف في مروي إلى 762 مليون متر مكعب مقابل 758 مليوم متر مكعب ليوم أمس، كما انخفض التصريف في جبل أولياء إبى 147 مليون متر مكعب مقابل 149 مليون متر مكعب ليوم أمس.

https://sputnikarabic.ae/20220831/السودان-يعلن-بلوغ-الخرطوم-وعطبرة-مستوى-الفيضان-1067086186.html

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