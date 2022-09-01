https://sputnikarabic.ae/20220901/لوفتهانزا-تلغي-معظم-رحلاتها-بسبب-إضراب-الطيارين-1067130348.html

"لوفتهانزا" تلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

"لوفتهانزا" تلغي معظم رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إنها ألغت معظم رحلات الركاب والبضائع، الخاصة بأكبر خطوطها، فرانكفورت وميونيخ، ليوم غد الجمعة، بسبب إضراب الطيارين. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T09:43+0000

2022-09-01T09:43+0000

2022-09-01T09:43+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1f/1047030779_71:0:3712:2048_1920x0_80_0_0_0a51c0628acdc431fb8edebe036a25ff.jpg

ونقلت "أسوشيتد برس" عن نقابة طياري "لوفتهانزا" في وقت مبكر من يوم الخميس أنها ستنظم انسحابا بعد أن رفضت الإدارة مطالب زيادة الأجور.وقالت "لوفتهانزا" إنه سيتم إلغاء حوالي 800 رحلة جوية، ما يؤثر على العديد من المسافرين العائدين في نهاية العطلة الصيفية، وقالت شركة الطيران "إيورو وينغز" ذات الميزانية المحدودة إنها لن تتأثر.واتهمت النقابة شركة "لوفتهانز"، اليوم الخميس، بالفشل في تحسين عرضها السابق على الطيارين، ما لا يدع للطيارين أي خيار سوى الإضراب للضغط للحصول على مطالبهم.وكانت الشركة قد عرضت زيادة الأجور لمرة واحدة قدرها 900 يورو (900 دولار)، بزيادة قدرها 5% لكبار الطيارين وزيادة بنسبة 18% للمبتدئين.ودعا الاتحاد إلى زيادة 5.5% هذا العام وزيادة تلقائية بسبب التضخم في عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، يسعى الطيارون إلى إعادة هيكلة الأجور والعطلات، فيما قالت شركة الطيران إنها ستزيد تكاليف التوظيف بنحو 40%، أو حوالي 900 مليون يورو على مدى عامين.وأفادت مصادر إعلامية غربية، في يوليو/ تموز الماضي، بقيام شركة "لوفتهانزا" الألمانية بإلغاء جميع رحلاتها الجوية من مراكزها الألمانية الرئيسية في فرانكفورت وميونيخ، بسبب إضراب الطاقم الأرضي لديها عن العمل.وأكدت المصادر أن الإضراب الذي نفذه العاملون تسبب "بتفاقم الفوضى التي عصفت بموسم السياحة الصيفية الحاسمة في أوروبا".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، ستلغي "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا أكثر من 1000 رحلة إلى المدينتين، محذرة من أن الاضطراب قد يستمر في عطلة نهاية الأسبوع أيضا، أي في موعد بدء المواطنين بالسفر لقضاء العطلات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن