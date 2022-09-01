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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/لوكاشينكو-لم-يتم-عرض-فكرة-انضمام-الدولة-إلى-روسيا-1067143631.html
لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا
لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إنه لم يتلق قط عرضًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى روسيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:06+0000
2022-09-01T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لوكاشينكو الذي قال: "لم يخبرني الرئيس بوتين أبدا عن ذلك"، مؤكدا أنه إذا كانت موسكو تخطط لضم مينسك، فستكون هناك إجراءات مناسبة، على سبيل المثال، ستبيع روسيا الغاز إلى بيلاروسيا بسعر أقل".وشدد لوكاشينكو: "هذه أرضنا لقد كنا دائما منقسمين وممزقين إلى أشلاء وسقط الاستقلال على رؤوسنا بشكل غير متوقع وكان علينا أن نأخذه بعناية".وبشأن الحرب الأوكرانية قال لوكاشينكو إنه لا يعلم ماذا سيحدث في أوكرانيا ولا يمكن لروسيا أن تخسر، كما أن الولايات المتحدة لن تخسر ولن تغادر المنطقة بهذه السهولة وستقاتل حتى النهاية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا

13:06 GMT 01.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إنه لم يتلق قط عرضًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى روسيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لوكاشينكو الذي قال: "لم يخبرني الرئيس بوتين أبدا عن ذلك"، مؤكدا أنه إذا كانت موسكو تخطط لضم مينسك، فستكون هناك إجراءات مناسبة، على سبيل المثال، ستبيع روسيا الغاز إلى بيلاروسيا بسعر أقل".
وشدد لوكاشينكو: "هذه أرضنا لقد كنا دائما منقسمين وممزقين إلى أشلاء وسقط الاستقلال على رؤوسنا بشكل غير متوقع وكان علينا أن نأخذه بعناية".
وبشأن الحرب الأوكرانية قال لوكاشينكو إنه لا يعلم ماذا سيحدث في أوكرانيا ولا يمكن لروسيا أن تخسر، كما أن الولايات المتحدة لن تخسر ولن تغادر المنطقة بهذه السهولة وستقاتل حتى النهاية.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:01 GMT
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