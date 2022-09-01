https://sputnikarabic.ae/20220901/لوكاشينكو-لم-يتم-عرض-فكرة-انضمام-الدولة-إلى-روسيا-1067143631.html
لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا
لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إنه لم يتلق قط عرضًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى روسيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T13:06+0000
2022-09-01T13:06+0000
2022-09-01T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لوكاشينكو الذي قال: "لم يخبرني الرئيس بوتين أبدا عن ذلك"، مؤكدا أنه إذا كانت موسكو تخطط لضم مينسك، فستكون هناك إجراءات مناسبة، على سبيل المثال، ستبيع روسيا الغاز إلى بيلاروسيا بسعر أقل".وشدد لوكاشينكو: "هذه أرضنا لقد كنا دائما منقسمين وممزقين إلى أشلاء وسقط الاستقلال على رؤوسنا بشكل غير متوقع وكان علينا أن نأخذه بعناية".وبشأن الحرب الأوكرانية قال لوكاشينكو إنه لا يعلم ماذا سيحدث في أوكرانيا ولا يمكن لروسيا أن تخسر، كما أن الولايات المتحدة لن تخسر ولن تغادر المنطقة بهذه السهولة وستقاتل حتى النهاية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: لم يتم عرض فكرة انضمام الدولة إلى روسيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس إنه لم يتلق قط عرضًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى روسيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لوكاشينكو الذي قال: "لم يخبرني الرئيس بوتين أبدا عن ذلك"، مؤكدا أنه إذا كانت موسكو تخطط لضم مينسك، فستكون هناك إجراءات مناسبة، على سبيل المثال، ستبيع روسيا الغاز إلى بيلاروسيا بسعر أقل".
وشدد لوكاشينكو: "هذه أرضنا لقد كنا دائما منقسمين وممزقين إلى أشلاء وسقط الاستقلال على رؤوسنا بشكل غير متوقع وكان علينا أن نأخذه بعناية".
وبشأن الحرب الأوكرانية قال لوكاشينكو إنه لا يعلم ماذا سيحدث في أوكرانيا ولا يمكن لروسيا أن تخسر، كما أن الولايات المتحدة لن تخسر ولن تغادر المنطقة بهذه السهولة وستقاتل حتى النهاية.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".