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https://sputnikarabic.ae/20220901/ماتفينكو-وحدة-التعليم-والتنشئة-مبدأ-مهم-للمدرسة-الروسية-في-المستقبل-1067122817.html
ماتفينكو: وحدة التعليم والتنشئة مبدأ مهم للمدرسة الروسية
ماتفينكو: وحدة التعليم والتنشئة مبدأ مهم للمدرسة الروسية
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن وحدة التعليم والتنشئة مبدأ مهم للمدرسة الروسية، معبرة عن تأييد أعضاء المجلس قرار رفع العلم وترديد... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:50+0000
2022-09-01T08:19+0000
روسيا
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وقالت ماتفينكو بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة لدينا جنود وضباط شجعان وشبان على مستوى عال من الدعم الشعبي لأعمال الدولة وهذا دليل مقنع على فعالية نظام التعليم والتربية المحلي في البلاد".وأشارت ماتفيينكو إلى أن "هناك ضرورة للحفاظ على هذه الميزة ويجب تعزيزها". واعتبرت أن قرار رفع العلم وأداء النشيد الوطني في المدارس خلال بداية كل أسبوع دراسي في جميع المدارس خطوة مهمة، مؤكدة أن "حرب المعلومات مكثفة ومتطورة في العالم وهذا يتطلب مزيدًا من الاهتمام بالتعليم وتشكيل شخصية الطفل والمراهق ونظرته للعالم".
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روسيا

ماتفينكو: وحدة التعليم والتنشئة مبدأ مهم للمدرسة الروسية

07:50 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolskiرفع العلم وأداء النشيد الوطني في المدارس خلال بداية كل أسبوع دراسي في جميع مدارس روسيا
رفع العلم وأداء النشيد الوطني في المدارس خلال بداية كل أسبوع دراسي في جميع مدارس روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Alexey Nikolski
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن وحدة التعليم والتنشئة مبدأ مهم للمدرسة الروسية، معبرة عن تأييد أعضاء المجلس قرار رفع العلم وترديد النشيد الوطني كل أسبوع في المدارس.
وقالت ماتفينكو بهذا الصدد لوكالة "سبوتنيك": "في الحقيقة لدينا جنود وضباط شجعان وشبان على مستوى عال من الدعم الشعبي لأعمال الدولة وهذا دليل مقنع على فعالية نظام التعليم والتربية المحلي في البلاد".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن "هناك ضرورة للحفاظ على هذه الميزة ويجب تعزيزها".
واعتبرت أن قرار رفع العلم وأداء النشيد الوطني في المدارس خلال بداية كل أسبوع دراسي في جميع المدارس خطوة مهمة، مؤكدة أن "حرب المعلومات مكثفة ومتطورة في العالم وهذا يتطلب مزيدًا من الاهتمام بالتعليم وتشكيل شخصية الطفل والمراهق ونظرته للعالم".
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